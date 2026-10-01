Masterul și doctoratul se pun la pensie? Ce prevede legea

Masterul și doctoratul pot conta la calculul pensiei, chiar dacă în timpul studiilor nu au fost plătite contribuții la sistemul public. Legea pensiilor include studiile universitare printre perioadele asimilate stagiului de cotizare, cu condiția ca acestea să fi fost urmate în condițiile prevăzute de lege și finalizate cu diploma corespunzătoare.

Anii de studii nu sunt neapărat pierduți la calculul pensiei. Actuala legislație include anumite perioade în care o persoană nu a plătit contribuții la sistemul public de pensii în categoria perioadelor asimilate stagiului de cotizare.

Printre acestea se numără și studiile universitare. Legea nr. 360/2023 prevede că perioada în care o persoană a urmat cursurile universitare poate fi considerată perioadă asimilată, dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de lege. Sunt menționate explicit diplomele de licență, master și doctorat.

Masterul se ia în calcul la pensie

Perioada unui program de master poate fi valorificată la pensie dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Mai exact, studiile trebuie să fi fost urmate la zi sau, după caz, cu frecvență, pe durata normală a studiilor, iar acestea trebuie să fi fost finalizate cu diploma de master. Astfel spus, simplul fapt că o persoană a fost înscrisă la un program de master nu este suficient. Pentru ca perioada să fie recunoscută, trebuie îndeplinite condițiile privind forma studiilor și absolvirea.

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Și perioada studiilor doctorale poate fi luată în calcul ca perioadă asimilată. Legea include în mod explicit diploma de doctor între documentele care pot dovedi finalizarea studiilor universitare pentru această categorie de perioade. Așadar, anii de doctorat pot contribui la stabilirea drepturilor de pensie, în condițiile prevăzute de legislația pensiilor.

Ce înseamnă „perioadă asimilată”

Perioada asimilată nu este același lucru cu perioada contributivă. CNPP explică faptul că perioadele asimilate sunt intervale în care nu s-au datorat sau nu s-au plătit contribuții de asigurări sociale, dar pe care legea le consideră echivalente stagiului de cotizare și care pot fi valorificate la stabilirea prestațiilor de asigurări sociale. Studiile universitare și stagiul militar sunt exemple de astfel de perioade.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru ca perioada studiilor să fie recunoscută la pensie, legea stabilește mai multe condiții.

În cazul studiilor universitare, este necesar ca:

studiile să fi fost urmate la zi sau, după caz, cu frecvență;

acestea să se fi desfășurat pe durata normală a studiilor;

studiile să fi fost finalizate;

absolvirea să fie dovedită prin diploma corespunzătoare;

perioada respectivă să fie valorificată în condițiile prevăzute de lege.

Prin urmare, nu orice perioadă petrecută la o facultate, la master sau la doctorat este automat luată în calcul.

Legea vorbește despre perioadele de studii universitare și stabilește condițiile în care acestea sunt asimilate stagiului de cotizare. În practică, trebuie verificat dacă perioadele respective respectă durata normală a studiilor și dacă nu există suprapuneri cu alte perioade care sunt deja valorificate.

Un aspect important este că perioadele asimilate nu trebuie confundate cu stagiul contributiv. CNPP precizează că stagiul de cotizare este alcătuit din stagiul contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute de lege.

Ce acte sunt importante

Pentru valorificarea perioadei de studii este important ca persoana să poată dovedi perioada și absolvirea. În funcție de situație, documentele care atestă studiile și diploma obținută sunt relevante pentru stabilirea perioadei care poate fi valorificată la pensie.

De aceea, persoanele care se apropie de pensionare ar trebui să verifice dacă perioadele de studii sunt evidențiate în documentele pe baza cărora se stabilește pensia.

Aşadar, m asterul și doctoratul se pot pune la pensie, fiind incluse de Legea nr. 360/2023 în categoria studiilor universitare care pot constitui perioade asimilate stagiului de cotizare.

Condiția esențială este ca studiile să fi fost urmate în forma și pe durata prevăzute de lege și să fi fost finalizate cu diploma corespunzătoare.