Guvernul aprobă acordarea de ajutoare pentru familiile afectate de inundaţiile din Maramureş, Neamţ şi Suceava

Guvernul va acorda ajutoare familiilor din Neamţ şi Suceava ale căror case au fost afectate de inundaţiile de la sfârşitul lunii iulie. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, după publicarea hotărârii, Ministerul Muncii va începe distribuirea sumelor entru refacerea locuinţelor, potrivit Mediafax .

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul va adopta două hotărâri de guvern care vizează sprijinirea comunităţilor afectate de calamităţi naturale.

Primul act normativ prevede reabilitarea infrastructurii publice distruse în judeţul Maramureş, iar al doilea se referă la sprijinul direct acordat familiilor ale căror locuinţe au fost avariate de inundaţiile de la sfârşitul lunii iulie, din județele Neamț și Suceava.

55 de case distruse, 500 de gospodării afectate şi peste 2.000 de oameni rămaşi fără ce au agonisit o viaţă întreagă. Este bilanţul distrugerilor după inundaţiile devastatoare din judeţul Suceava.

"După publicarea hotărârii, vom începe împreună cu colegii de la Ministerul Muncii distribuirea sumelor necesare, astfel încât oamenii să îşi poată reface cât mai repede casele afectate”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

