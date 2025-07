Atât pe lacul Bicaz în zona Poiana Largului, cât și în curțile oamenilor, vedem foarte mulți bușteni și material lemnos adus de viitură. Autoritățile, mai precis Romsilva, anunță că nu ar fi vorba despre defrișări ilegale, deși oamenii de aici îi contrazic în totalitate. Cei de la Romsilva susțin că opt zone de exploatare care aveau și spațiul de depozitare ar fi fost afectate de viitură și astfel lemnul de acolo, care fusese tăiat legal, a fost adus de viitură până aici. Mai spun că mult din ceea ce vedem atât aici, cât și la coada lacului Bicaz, în zona Poiana Largului, provine de fapt din gospodăriile oamenilor și nu din defrișări ilegale. Cert este că sunt grav afectate în continuare gospodăriile de aici. Se lucrează la foc continuu pentru decongestionarea zonei și tocmai acest material lemnos face ca situația și intervenția să fie mult mai dificilă.

Sunt foarte mulți voluntari veniți la fața locului, astăzi, pentru a ajuta oamenii să curețe spațiul sau să mai salveze ce mai au de salvat prin gospodării. Vorbim despre sute de oameni, o mobilizare masivă de forțe, fie că vorbim despre jandarmerie, cei de la inspectorate pentru situații de urgență, ori simpli voluntari din toată țara veniți aici să ajute. Tot astăzi ajung și ajutoarele în zonă. S-au trimis materiale de construcție, dar mai ales apă, pentru că nu există apă potabilă aici și va mai dura mult până când situația ar putea să revină, cel puțin aproape de normal, dacă putem spune așa.

Scene ce par create de inteligenţa artificială s-au petrecut în realitate la inundaţiile din Broşteni, Suceava. Case mari şi solide au plutit pur şi simplu pe râul Bistriţa.

"Nu am mai văzut aşa ceva în viaţa mea. Aşa părea, luată cu totul. Nu am dormit toată noaptea să nu vină şi din deal viitură ceva, toată noaptea am păzit", spune Sabina Candrea.

Digul care trebuia să apere localităţile de pe Bistriţa, inclusiv oraşul Broşteni, a fost inaugurat în urmă cu un an. Autorităţile locale şi centrale se lăudau cu baraje consolidate pe râul Bistriţa. În realitate, digurile s-au dovedit prea mici pentru forţa apei. "Râul Neagra, chiar acum 3 luni de zile am făcut o recepţie, 1.700 de metri dacă nu mă înşel metri liniar de congestionare a acestui râu. Dar a depăşit o închipuire aceste debite istorice. Vă reproşaţi ceva? Nu avem ce ne reproşa", a declarat Adam Relu, director ABA Siret Bacău.

Reprezentanţii Apelor Române dau vina pe alte instituţii, dar şi pe localnici. "Oamenii care şi-au asumat să îşi construiască în astfel de zone trebuie să inteleagă că la rândul lor să îşi construiască casele adaptate la zona respectivă. Să aibă acoperişuri permeabile. Nu sunt suficiente doar lucrările hidrotehnice pe care le execută Apele Române. E nevoie de lucrări pe care să le facă şi alte autorităţi", a explicat Anamaria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.

Imagini apocaliptice după inundaţiile din Suceava şi Neamţ

În Neamţ, localnicii dau vina şi pe defrişările masive din zonă. În coada Lacului Bicaz imaginea e apocaliptică. Fostul şef al gărzii de mediu spune că în zonă sunt multe gatere ilegale de la care provine tot acest lemn. "O partea din lemnul pe care l-am văzut în apă de fapt e lemn din exploatări, ras şi stivuit în luncile pâraielor. Acest fenomen devine frecvent în România şi repetabil la scară naţională. Vedem tăieri masive de păduri în acea zonă. Pentru fiecare arbore tăiat legal există şi un arbore tăiat ilegal", a declarat Octavian Berceanu, fostul şef al gărzii de mediu. Romsilva are altă variantă. Cele mai multe resturi provin din gospodării afectate: bucăți de case, garduri, anexe, lemne pentru foc din curți, șuri și fânare luate de ape, se spune într o postare a instituţiei.

Între timp, preşedintele României cere insituţiilor responsabile să ia mai multe măsuri pentru a preveni astfel de tragedii. "Este o zonă in care fenomene de astea s au mai intamplăt, putem să ne asteptăm să se mai intâmple. Întrebarea este care este strategia statului român pentru cele căteva zeci de zone unde fenomenele astea se intamplă. Acolo este suferinţa noastră", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Autoritățile din Suceava fac apel la autorităţile de la Bucureşti să trimită din fondul de urgenţă ajutoare umanitare: apă, alimente, carburanţi şi containere modulare.

