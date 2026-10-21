Energia produsă cu ajutorul soarelui îi costă tot mai mult pe români! Pentru al doilea an la rând, statul lasă fără finanțare panourile fotovoltaice prin programul Casa Verde. Promite bani doar pentru bateriile care stochează energia, însă și acest ajutor se lasă așteptat.

Facturile de electricitate au crescut, însă banii pentru panourile fotovoltaice au dispărut. În ultimii doi ani, cine a vrut să-și reducă factura de electricitate a trebuit să scoată bani din propriul buzunar.

În 2025, programul Casa Verde nu a mai fost lansat din lipsă de fonduri. Anul trecut s-au făcut doar instalări pe programul lansat în 2024. Și nici în acest an nu s-au mai alocat bani pentru panouri fotovoltaice.

Autoritățile au venit cu ideea de a finanța doar bateriile de stocare. Și au creat și legislația în acest sens. Doar că până acum nu s-au montat bateriile, pentru că încă nu a fost lansat oficial programul.

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Este greu de crezut că până la final de an se vor monta și bateriile, cu toate că avem legislație și există și un ghid în acest sens. Oamenii încă nu se pot înscrie în program. În acest an avem o sumă din partea statului de 15.000 de lei pentru montarea de baterii de stocare, iar beneficiarul trebuie să aibă o contribuție proprie de cel puțin 25% din valoarea investiției.

Se vor putea înscrie în program, inclusiv cei care au deja montate baterii de stocare. Între timp, oamenii își montează atât baterii de stocare, cât și sistemele fotovoltaice cu bani proprii.

Numărul de prosumatori este în creștere. Avem aproape 400.000 de prosumatori care și-au dorit să plătească mai puțin la energie electrică.

Și avem și prețuri în creștere. După ridicarea plafonării, de la 1 iulie 2025, energia electrică s-a scumpit cu aproape 70% potrivit INS.