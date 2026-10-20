Un american de 63 de ani plătește doar 357 de euro pe lună pentru o casă de 37 de metri pătrați, care peste doi ani va deveni proprietatea sa. Bărbatul a fost acceptat într-un program prin care chiriaşii pot deveni proprietari după şapte ani.

Plătește o chirie de 357 de euro pe lună pentru o casă. Peste doi ani, va deveni proprietarul ei - Facebook

La 63 de ani, Coy Clifton locuiește într-o casă de mici dimensiuni, pentru care plătește doar 357 de euro pe lună. Peste doi ani, locuința va deveni proprietatea sa. Acest proiect de locuințe sociale oferă posibilitatea persoanelor cu venituri mici să aibă o casă la un preț accesibil.

Locuinţa are aproximativ 37 de metri pătraţi şi este situată în Bluff Street Village, din Toledo, Ohio. Plătește o chirie lunară de aproximativ 357 de euro, chirie care acoperă inclusiv toate utilităţile. Singura lu icheltuială lunară suplimentară este electricitatea. Particularitatea acestui sistem este că, după șapte ani, casa devine proprietatea chiriașului. În cazul său, acest lucru se va întâmpla peste aproximativ doi ani.

Bărbatul abia așteaptă ziua în care locuința va fi trecută pe numele său. "Va fi un sentiment pe care nu l-am mai trăit niciodată", a declarat Clifton, potrivit Focus Online.

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Ansamblul de case de mici dimensiuni este administrat de o organizație nonprofit și are la bază un proiect similar din Detroit. Inițial, au fost planificate 20 de locuințe. Până în prezent, au fost construite șapte locuinţe, iar alte opt urmează să fie finalizate până în 2030. Finanțarea provine în principal din donații.

"Acest concept le permite oamenilor să devină proprietarii unor locuințe. Este vorba despre persoane care câștigă între 8.000 și 22.000 de dolari pe an", a declarat Tracci Johnson, directorul executiv al Monroe Street Neighborhood Center.

Casele sunt dotate cu bucătărie, baie, dormitor, mașină de spălat rufe, uscător și alte aparate electrocasnice. Pentru a fi eligibil, trebuie să ai domiciliul în oraşul cu pricina şi un venit minim, iar fiecare gospodărie poate acomoda cel mult două persoane. În plus, locatarii trebuie să desfășoare zece ore de muncă voluntară pe lună și să participe la ateliere de instruire.

Pentru Coy Clifton, proiectul înseamnă nu doar o locuință accesibilă, ci și un sentiment de siguranță și perspectiva de a avea, pentru prima dată în viață, o casă proprie.

Interesul pentru casele de mici dimensiuni este în creștere

Casele de mici dimensiuni, cunoscute și sub denumirea de tiny houses, nu sunt populare doar în Statele Unite. Sondajele arată că interesul pentru acest tip de locuințe a crescut constant în ultimii ani. Dacă în 2019 doar 13% dintre respondenți își puteau imagina că ar locui într-o astfel de casă, în 2021 procentul a ajuns la 23%.

Potrivit unei analize realizate la sfârșitul anului 2022 de platforma de specialitate Comobau, dedicată caselor modulare, mobile și prefabricate, solicitările pentru locuințe cu o suprafață utilă mai mică de 40 de metri pătrați reprezentau exact 24% din totalul cererilor înregistrate pe platformă, comparativ cu 18% în anul precedent.

Această evoluție a reprezentat o creștere a cererii în acest segment cu aproape o treime, respectiv 32%.

Potrivit Asociației Germane a Proprietarilor de Locuințe, casele simple de mici dimensiuni, adesea fără omologare pentru transportul rutier, izolație sau racorduri la utilități, costă între 10.000 și 60.000 de euro.

Fundațiile, costurile de amenajare și racordare la utilități, precum și taxele aferente ridică, de regulă, costul total suportat de cumpărători la sume cuprinse între 80.000 de euro și peste 100.000 de euro.