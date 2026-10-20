Cosmopolis deschide un nou drum către Autostrada A3: trei rute de acces pentru rezidenții din nordul Capitalei

Locuitorii cartierului Cosmopolis beneficiază de o a treia cale de acces către București și împrejurimi, printr-o conexiune directă cu Autostrada A3 București–Ploiești. Noua rută completează legăturile existente cu Șoseaua de Centură și drumul DJ100 spre Tunari și vine în contextul extinderii comunității prin proiectul rezidențial Cosmopolis Evolia.

Cosmopolis, complexul rezidențial dezvoltat de Opus Land Development în Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, deschide o nouă rută de acces către Autostrada A3 București–Ploiești. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Ștefăneștii de Jos, autoritățile locale construind noul tronson pe un teren donat de dezvoltator.

Odată cu deschiderea acestei rute, rezidenții Cosmopolis au la dispoziție trei căi de acces către principalele artere din nordul și estul Capitalei. Pe lângă noua conexiune cu A3, aceștia pot utiliza Șoseaua de Centură a Bucureștiului (DNCB) și drumul DJ100 către Tunari.

Noua infrastructură este destinată atât locuitorilor complexului rezidențial, cât și celor din nordul județului Ilfov, inclusiv din Tunari și localitățile învecinate.

Articolul continuă după reclamă

Acces mai rapid către București și Autostrada A3

Noua conexiune rutieră permite evitarea unei porțiuni din Șoseaua de Centură și poate reduce timpul de deplasare cu cel puțin șapte minute, în condiții normale de trafic, comparativ cu traseul anterior către intrarea pe autostradă.

Accesul la A3 facilitează deplasările către Ploiești și zona Aeroportului Internațional Henri Coandă.

Totodată, conexiunile cu rețeaua de autostrăzi din jurul Capitalei pot oferi rute alternative către A1 și A2, inclusiv pentru călătoriile spre Constanța, în funcție de traseul ales.

Potrivit dezvoltatorului, în condiții normale de trafic, principalele puncte de interes pot fi accesate în aproximativ:

~ 5–10 minute până în Tunari;

~ 20 de minute până la stația de metrou Pipera și zona de birouri;

~ 15–20 de minute până la Aeroportul Henri Coandă;

~ 15 minute până la Grădina Zoologică Băneasa;

~ 40–45 de minute până la Ploiești.

Timpii de deplasare sunt estimativi și pot varia în funcție de trafic, destinația exactă și ruta utilizată.

Gabriel Voicu, Commercial Chief Officer Cosmopolis, subliniază importanța conectivității pentru persoanele care aleg să locuiască în afara Bucureștiului.

„Atunci când își aleg locuința în afara Bucureștiului, oamenii caută liniște, spații mai mari și zone verzi, dar nu vor să piardă accesul rapid către oraș. De aceea, conectivitatea rutieră este una dintre prioritățile noastre în planurile de dezvoltare”, a declarat acesta.

Infrastructura, un criteriu important în alegerea locuinței

Accesul către locul de muncă, școli, centre comerciale și zone de agrement reprezintă un criteriu important pentru cei care caută o locuință în București și în localitățile limitrofe.

Un sondaj realizat de Cosmopolis prin platforma iVox Research arată că 52% dintre respondenții din București și Ilfov declarau că petrec zilnic peste o oră în trafic pentru activități esențiale. În același studiu, șapte din zece respondenți au indicat timpul petrecut în trafic drept una dintre principalele probleme ale vieții în Capitală.

Cercetarea a fost realizată în perioada 20–30 martie 2026, prin metodologia CAWI, pe un eșantion de 1.002 respondenți, dintre care 612 din București și județul Ilfov.

În acest context, dezvoltarea infrastructurii rutiere poate contribui la diversificarea opțiunilor de deplasare pentru comunitățile rezidențiale din zona metropolitană.

Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis, afirmă că dezvoltarea infrastructurii a fost urmărită în paralel cu extinderea cartierului.

„Am gândit Cosmopolis ca pe o comunitate în care oamenii pot locui, lucra, face cumpărături, petrece timpul liber și avea acces la servicii, fără limitările unei infrastructuri incomplete. Nevoile comunității reprezintă prioritatea noastră, iar infrastructura de acces s-a dezvoltat în paralel cu extinderea cartierului”, a declarat acesta.

Cosmopolis Evolia extinde comunitatea rezidențială

Deschiderea noii rute către A3 are loc în contextul dezvoltării Cosmopolis Evolia , un proiect rezidențial amplasat în continuarea cartierului existent, în Ștefăneștii de Jos.

Dezvoltat de Opus Land Development, Cosmopolis Evolia presupune o investiție anunțată de peste 200 de milioane de euro și se desfășoară pe o suprafață de aproximativ 270.000 de metri pătrați. Masterplanul este conceput pentru o perioadă de zece ani, cu un ritm estimat de livrare de aproximativ 350 de unități locative anual.

Prima etapă include 160 de vile și 220 de apartamente, iar primele vile au fost deja livrate. Potrivit dezvoltatorului, primii rezidenți ai proiectului sunt așteptați în toamna anului 2026.

Accesul la infrastructura și facilitățile deja existente în Cosmopolis reprezintă unul dintre elementele pe care se bazează dezvoltarea noii comunități.

Cosmopolis: o comunitate de peste 17.000 de locuitori

Dezvoltat de Opus Land Development, Cosmopolis numără peste 17.000 de locuitori și a atras investiții de peste 455 de milioane de euro, potrivit datelor comunicate de companie.

Complexul include peste 65 de piscine exterioare, un bazin de înot acoperit de dimensiuni semiolimpice în cadrul World Class, parcuri, locuri de joacă, un centru medical Affidea Cosmopolis și Cosmopolis Plaza, un parc comercial cu peste 70 de comercianți și branduri naționale și internaționale.

Printre facilitățile disponibile se mai numără terenuri de sport, o plajă privată pe malul lacului din apropiere, servicii de pază și supraveghere permanentă, transport pe ruta Pipera și un birou pentru plata impozitelor și taxelor locale.

Pentru următorii ani, dezvoltatorul estimează extinderea comunității la peste 12.000 de locuințe și mai mult de 35.000 de locuitori până în 2035.

Prin deschiderea noii conexiuni către Autostrada A3, Cosmopolis își diversifică opțiunile de acces rutier, în paralel cu extinderea proiectului rezidențial. Pentru locuitorii din nordul județului Ilfov, noua rută poate reprezenta o alternativă de deplasare către București și principalele artere de transport din regiune.