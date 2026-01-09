Alocaţia copiilor nu creşte în 2026. Cât e alocaţia pe lună pentru un copil român

Din cauza problemelor economice cu care se confruntă România, autorităţile au decis ca, pentru 2026, alocaţiile copiilor să fie îngheţate, ceea ce înseamnă că acestea nu vor fi majorate sub nicio formă.

Decizia vine în contextul în care ţara noastră se confruntă cu probleme din cauza deficitului economic mult prea mare, dar are probleme şi din cauza inflaţiei mult prea mari.

În ceea ce priveşte cele două aspecte, România este departe atât raportat la media Uniunii Europene, cât şi raportat la pragurile pe care şi le-a asumat să le atingă.

Alocaţia copiilor nu creşte în 2026

Cum spuneam, din cauza problemelor economice cu care se confruntă România, autorităţile din ţara noastră au decis ca alocaţiile copiilor să nu crească în 2026. Mai mult, perspectivele sunt destul de sumbre din acest punct de vedere.

Asta în ciuda faptului că există informaţii care arată că în România există şi o problemă cu natalitate, iar autorităţile ar trebui să găsească soluţii pentru a îmbunătăţi situaţia în acest sens.

Cât e alocaţia pe lună pentru copiii peste 2 ani

Conform datelor oficiale, copiii din România care au depăşit vârsta de doi ani încasează o alocaţie lunară de aproape 300 de lei, alocaţie care se acordă până la împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv până la majorat.

Este evident că banii respectivi nu sunt încasaţi direct de copii ci de părintele desemnat, iar cei mai mulţi dintre părinţii din România încasează alocaţiile copiilor pe card.

Alocaţia pentru copiii sub 2 ani şi cei cu handicap

Pentru că se consideră că au anumite necesităţi speciale, copiii care au sub doi ani sau cei care sunt încadraţi cu grad de handicap încasează ceva mai mulţi bani din partea statului român.

Concret, vorbim despre puţin peste 700 de lei, sumă ce se presupune că ar trebui să-i ajute pe părinţii micuţilor să aibă mai bine grijă de aceştia.

Alocaţia pentru copiii ucraineni

În principiu, din cauza conflictului armat din Ucraina, copiii ucraineni refugiaţi în România pot primi aceleași alocații ca și copiii români, respectiv aproape 300 de lei pe lună, dacă micuţul are între 2 şi 18 ani, sau puţin peste 700 de lei pe lună, dacă copiii au sub doi ani şi/ sau grad de handicap.

Teoretic, familiile cu copii ucraineni ar beneficia şi de alte avantaje în primele luni de la momentul în care ajung în România, cum ar fi sprijinul pentru cazare sau tranzit, dar aici deja vorbim despre sume de bani provenite de la bugetul Uniunii Europene.

Ultima majorare a fost în 2024

Conform datelor făcute publice de autorităţi, ultima majorare a alocaţiilor pentru copii s-a făcut în ianuarie 2024, când acestea au crescut cu circa 13,8%.

Ele ar fi trebuit să mai crească cu circa 10 procente din ianuarie 2025, pentru a se menţine în raport cu rata inflaţiei, dar autorităţile au decis, în cele din urmă, să îngheţe proiectul respectiv din cauza problemelor economice cu care se confruntă ţara noastră, iar 2026 ar urma să fie al doilea an consecutiv în care alocaţiile pentru copii să se menţină la valorile din 2024.

