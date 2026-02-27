Tragerea la sorţi Europa League. Avem duel 100% italian, cu iz de Champions League, în optimi 

Vineri a avut loc tragerea la sorţi pentru fazele superioare ale Europa League, iar sorţii au stabilit că putem avea meciuri tari încă din faza optimilor de finală.

Bologna şi AS Roma se înfruntă în optimile de finală Europa League - Profimedia

De exemplu, în optimi vom avea un duel 100% italian, cu iz de Champions League, Bologna urmând să dea piept cu AS Roma.

În schimb, Celta Vigo, echipa portarului român Ionuţ Radu, are parte de un adversar cât se poate de tare, spaniolii urmând să dea piept cu Olympique Lyonnais.

Program Europa League, optimi de finală

Ferencvaros Budapesta - Sporting Braga

Panathinaikos Atena - Real Betis Sevilla

Racing Club Genk - SC Freiburg

Celta Vigo - Olympique Lyonnais

VFB Stuttgart - FC Porto

Nottingham Forest - Midtjylland

Bologna - AS Roma

Lille - Aston Villa

Meciurile din optimile de finală se joacă pe 12 martie, turul, şi pe 19 martie, returul.

Program Europa League, sferturi de finală

Sfert 1: Învingătoarea dintre Ferencvaros Budapesta şi Sporting Braga - Învingătoarea dintre Panathinaikos Atena şi Real Betis Sevilla

Sfert 2: Învingătoarea dintre Racing Club Genk şi SC Freiburg - Învingătoarea dintre Celta Vigo şi Olympique Lyonnais

Sfert 3: Învingătoarea dintre VFB Stuttgart şi FC Porto - Învingătoarea dintre Nottingham Forest şi Midtjylland

Sfert 4: Învingătoarea dintre Bologna şi AS Roma - Învingătoarea dintre Lille şi Aston Villa

Meciurile din sferturile de finală se joacă pe 9 aprilie, turul, şi 16 aprilie, returul.

Program Europa League, semifinale

Învingătoare Sfert 1 - Învingătoare Sfert 2

Învingătoare Sfert 3 - Învingătoare Sfert 4

Meciurile din semifinale se joacă pe 30 aprilie, turul, şi 7 mai, returul.

Finala Europa League se joacă pe 20 mai, pe arena lui Beşiktaş din Istanbul.

