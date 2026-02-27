Antena Meniu Search
Tragerea la sorţi Europa League. Avem duel 100% italian, cu iz de Champions League, în optimi 

Vineri a avut loc tragerea la sorţi pentru fazele superioare ale Europa League, iar sorţii au stabilit că putem avea meciuri tari încă din faza optimilor de finală.

de Cristi Ioniţă

la 27.02.2026 , 14:53
Bologna şi AS Roma se înfruntă în optimile de finală Europa League Bologna şi AS Roma se înfruntă în optimile de finală Europa League - Profimedia

De exemplu, în optimi vom avea un duel 100% italian, cu iz de Champions League, Bologna urmând să dea piept cu AS Roma. 

În schimb, Celta Vigo, echipa portarului român Ionuţ Radu, are parte de un adversar cât se poate de tare, spaniolii urmând să dea piept cu Olympique Lyonnais.

Program Europa League, optimi de finală

Ferencvaros Budapesta - Sporting Braga

Panathinaikos Atena - Real Betis Sevilla

Racing Club Genk - SC Freiburg 

Celta Vigo - Olympique Lyonnais

VFB Stuttgart - FC Porto 

Nottingham Forest - Midtjylland 

Bologna - AS Roma

Lille - Aston Villa 

Meciurile din optimile de finală se joacă pe 12 martie, turul, şi pe 19 martie, returul.

Program Europa League, sferturi de finală 

Sfert 1: Învingătoarea dintre Ferencvaros Budapesta şi Sporting Braga - Învingătoarea dintre Panathinaikos Atena şi Real Betis Sevilla 

Sfert 2: Învingătoarea dintre Racing Club Genk şi SC Freiburg - Învingătoarea dintre Celta Vigo şi Olympique Lyonnais 

Sfert 3: Învingătoarea dintre VFB Stuttgart şi FC Porto - Învingătoarea dintre Nottingham Forest şi Midtjylland 

Sfert 4: Învingătoarea dintre Bologna şi AS Roma - Învingătoarea dintre Lille şi Aston Villa 

Meciurile din sferturile de finală se joacă pe 9 aprilie, turul, şi 16 aprilie, returul.

Program Europa League, semifinale 

Învingătoare Sfert 1 - Învingătoare Sfert 2

Învingătoare Sfert 3 - Învingătoare Sfert 4

Meciurile din semifinale se joacă pe 30 aprilie, turul, şi 7 mai, returul.

Finala Europa League se joacă pe 20 mai, pe arena lui Beşiktaş din Istanbul.

