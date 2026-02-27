Tragerea la sorţi Europa League. Avem duel 100% italian, cu iz de Champions League, în optimi
Vineri a avut loc tragerea la sorţi pentru fazele superioare ale Europa League, iar sorţii au stabilit că putem avea meciuri tari încă din faza optimilor de finală.
De exemplu, în optimi vom avea un duel 100% italian, cu iz de Champions League, Bologna urmând să dea piept cu AS Roma.
În schimb, Celta Vigo, echipa portarului român Ionuţ Radu, are parte de un adversar cât se poate de tare, spaniolii urmând să dea piept cu Olympique Lyonnais.
Program Europa League, optimi de finală
Ferencvaros Budapesta - Sporting Braga
Panathinaikos Atena - Real Betis Sevilla
Racing Club Genk - SC Freiburg
Celta Vigo - Olympique Lyonnais
VFB Stuttgart - FC Porto
Nottingham Forest - Midtjylland
Bologna - AS Roma
Lille - Aston Villa
Meciurile din optimile de finală se joacă pe 12 martie, turul, şi pe 19 martie, returul.
Program Europa League, sferturi de finală
Sfert 1: Învingătoarea dintre Ferencvaros Budapesta şi Sporting Braga - Învingătoarea dintre Panathinaikos Atena şi Real Betis Sevilla
Sfert 2: Învingătoarea dintre Racing Club Genk şi SC Freiburg - Învingătoarea dintre Celta Vigo şi Olympique Lyonnais
Sfert 3: Învingătoarea dintre VFB Stuttgart şi FC Porto - Învingătoarea dintre Nottingham Forest şi Midtjylland
Sfert 4: Învingătoarea dintre Bologna şi AS Roma - Învingătoarea dintre Lille şi Aston Villa
Meciurile din sferturile de finală se joacă pe 9 aprilie, turul, şi 16 aprilie, returul.
Program Europa League, semifinale
Învingătoare Sfert 1 - Învingătoare Sfert 2
Învingătoare Sfert 3 - Învingătoare Sfert 4
Meciurile din semifinale se joacă pe 30 aprilie, turul, şi 7 mai, returul.
Finala Europa League se joacă pe 20 mai, pe arena lui Beşiktaş din Istanbul.
