28 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 28 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 28 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 28 februarie

Pe 28 februarie 1785, Horea și Cloșca, conducătorii răscoalei țărănești din Transilvania, de la 1784, sunt executați prin tragere pe roată. Pe 28 februarie 1859 a apărut, la București, prima revistă umoristică românească, "Țânțarul", editată de C.A.Rosetti și N.T. Orășanu. Pe 28 februarie 1914, personajul Charlot, interpretat de Charlie Chaplin, apare pentru prima dată în "Charlot și umbrela". Pe 28 februarie 1945, primul ministru al României, generalul Nicolae Rădescu, și-a prezentat demisia, după două luni de guvernare sub presiunea Armatei Roșii.

Pe 28 februarie 1953, James D. Watson și Francis Crick descoperă structura chimică a ADN-ului. Anunțul formal s-a realizat pe 25 aprilie, în numărul din aprilie al revistei "Nature". Pe 28 februarie 1986, primul ministru suedez Olof Palme este asasinat pe stradă, la Stockholm. Pe 28 februarie 1993 a avut loc premiera spectacolului "Richard al III-lea", la Teatrul Odeon din București, sub semnătura regizorului Mihai Măniuțiu, spectacol de referință în istoria teatrului românesc de după 1989. Pe 28 februarie 1997, Mihai I al României a revenit din exil, fiind pentru prima dată după 1989 când sosirea fostului suveran este acceptată de populație ca și de toate formațiunile politice. Mihai I al României reprimit pașaport românesc. Pe 28 februarie 2013 înregistrăm încetarea pontificatului Papei Benedict al XVI-lea, în urma abdicării sale din funcția de Suveran Pontif.

Nașteri pe 28 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 28 februarie, de la scriitorul şi filosoful francez Michel de Montaigne, născut pe 28 februarie 1533, sau istoricul, poetul şi filologul român Gheorghe Șincai, născut pe 28 februarie 1754, şi până la medicul român Gheorghe Marinescu, fondator al școlii românești de neurologie, născut pe 28 februarie 1863, sau generalul român Gheorghe Argeșanu, născut pe 28 februarie 1883.

Tot într-o zi de 28 februarie s-au născut şi personalităţi precum gangsterul american Bugsy Siegel, născut pe 28 februarie 1906, scriitorul şi filosoful român Mircea Eliade, născut pe 28 februarie 1907, politicianul român Radu Câmpeanu, născut pe 28 februarie 1922, pilotul american de Formula 1 Mario Andretti, născut pe 28 februarie 1940, fotbalistul italian Dino Zoff, născut pe 28 februarie 1942, Principesa Irina a României, fiica Regelui Mihai al României, născută pe 28 februarie 1953, actorul român Doru Ana, născut pe 28 februarie 1954, actorul american John Turturro, născut pe 28 februarie 1957, pugilistul român Lucian Bute, născut pe 28 februarie 1980, sau vloggerul român Andrei Şelaru Selly, născut pe 28 februarie 2001.

Decese pe 28 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 28 februarie. Dintre acestea amintim pe Papa Ilarie, decedat pe 28 februarie 468, Regele Alfonso al XIII-lea al Spaniei, decedat pe 28 februarie 1941, actriţa franceză Annie Girardot, decedată pe 28 februarie 2011, sau actorul american George Kennedy, decedat pe 28 februarie 2016.

De asemenea, într-o zi de 28 februarie au murit şi personalităţi precum Horea, Cloşca şi Crişan, conducători ai răscoalei țărănești de la 1784, din Transilvania, decedaţi pe 28 februarie 1784, regizoarea română Luminița Cazacu, decedată pe 28 februarie 2011, sau pictorul român Viorel Mărginean, decedat pe 28 februarie 2022.

