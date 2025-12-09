Val de concedieri în mediul privat. Mii de angajați, atât din industria tehnologică și IT, cât și din zona producției de echipamente auto au fost anunțați înainte de sărbători că vor pleca acasă. Motivul oficial? Optimizarea și reorientarea strategică. Pe șleau, situația economică, dar și incertitudinea de pe plan local și global au forțat companiile să facă disponibilizări ca să își păstreze profitul. Veștile sunt proaste și pentru salariați: urmează încă un an greu, în care veniturile nu vor ține pasul cu inflația.

Creșterea taxelor, incertitudinea fiscală din România dar și situația economică globală complică lucrurile atât pentru companii, cât și pentru salariați.

Angajat: Săptămâna trecută am avut o ședință la care a participat toată firma Aumovio și s-au anunțat că se vor face disponibilizări.

Reporter: Câți oameni știi că vor pleca?

Angajat: Aproximativ 25% dintr-un anume departament.

Industria auto, lovită din plin de concedieri

După acest anunț, fiecare angajat al companiei care produce componente pentru industria auto își așteaptă verdictul.

Compania spune că va aplica măsurile în așa fel încât să reducă impactul social și că va continua investițiile, într-un proces de creștere a eficienței care se va încheia la mijlocul anului viitor.

"Se vor face concedieri colective în două etape. Prima s-a realizat, au concediat colectiv 282 de salariați 00.06.17 și în etapa a doua până la finalul anului vor mai concedia 208 salariați. Față de anul trecut am primit, până la data la care vorbim, 4249 de salariați concediați colectiv în județul Timiș", a relatat Ileana Mogoșanu, de la ITM Timiș.

"Disponibilizarea acestor câteva sute de angajați e un semn prost pentru economia timișoreană, care se bazează pe corporații. […] Situația economică globală e foarte proastă", a explicat sociologul Adrian Marcu.

Toate companiile din piaţă, prudente cu privire la viitor

Și gigantul tehnologic Oracle a anunțat recent sute de disponibilizări în România. Prudente sunt, însă, toate companiile din piață.

"Situația economică, inflația a pus multă presiune către companii să fie mult mai eficiente decât erau înainte. Acest lucru a venit și cu o revizuire a costurilor. Ce plăteam înainte și ce primeam pentru banii aceștia? […] Noi am avut în ultimii doi ani transformări care au însemnat inclusiv eliminări de rol", a explicat reprezentantul unei companii de tehnologie, Mădălina Moraru.

Băncile, mult mai atente atunci când angajaţii solicită un credit

În cazul acestor companii și analiza băncilor este amănunțită atunci când angajații solicită un credit.

"Vedem bănci care au fost foarte precaute, de exemplu, și în momentul în care s-au anunțat disponibilizări la nivel global pentru un anumit angajator – aceste bănci au pus o frână pentru creditarea pe care o acordă acestor persoane. […] Nu presupune neapărat un refuz din start, dar poate presupune, mai exact, un avans mai crescut pentru locuința pe care vrei să o achiziționezi", a punctat analistul financiar Andreea Nica.

"Începem să discutăm tot mai mult de un coș zilnic care până acum nu exista. Acum tot mai multe bănci îl aduc în discuție și îl implementează. Asta înseamnă că probabil se pregătesc de un nou mod de calcul în aplicarea creditelor", a spus brokerul de credite Cătălina Roibu.

Analiștii spun că în 2026 presiunea cheltuielilor pentru români rămâne mare, mai ales că salariile nu vor crește în același ritm cu inflația care, deja, a ajuns la 10%.

