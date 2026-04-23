ANAF vinde cu 1,5 milioane de lei un apartament cu trei camere. Unde se află

Un apartament cu trei camere din Cluj-Napoca, situat într-o zonă rezidențială, a fost scos la licitație de ANAF. Imobilul are peste 80 de metri pătrați utili, însă necesită reparații.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la vânzare, prin licitație publică, un apartament cu trei camere situat în municipiul Cluj-Napoca, pe Aleea Zaharia Stancu.

Prețul de pornire al imobilului este de 1.428.399 de lei, echivalentul a aproximativ 287.000 de euro, iar taxa de participare la licitație se ridică la 142.839,90 lei.

Locuința este amplasată la etajul 3 al unui imobil finalizat în anul 2006 și are o suprafață utilă de 81,83 metri pătrați (95,12 mp cu tot cu balcoane). Apartamentul este decomandat și este compus din living, bucătărie, baie, două dormitoare și două balcoane.

Potrivit anunțului, proprietatea se află într-o stare care necesită reparații sau îmbunătățiri, ceea ce ar putea implica costuri suplimentare pentru viitorul proprietar. În același timp, imobilul beneficiază de acces rutier, însă nu dispune de loc de parcare.

Apartamentul include și cote-părți din spațiile comune ale imobilului, fiind înscris în Cartea Funciară a municipiului Cluj-Napoca.

Cei interesați de achiziție trebuie să țină cont de condițiile licitației și de eventualele investiții necesare pentru renovarea locuinței.

Larisa Andreescu

