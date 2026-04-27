O tradiție profund înrădăcinată în cultura românească este darul de nuntă, fiind considerat un ajutor pentru tinerii căsătoriți la început de drum. Doar că anul acesta și într-o economie atât de incertă, mulți miri se mulțumesc dacă nu rămân datori după marele eveniment. Nunțile sunt mult mai restrânse față de anii trecuți - mulți invitați refuză să participe tocmai din cauza darului de nuntă, care pune presiune serioasă pe bugetul familiei. Cei care totuși onorează invitațiile sunt mai atenți la suma pe care o pun în plic.

Alexandra și Marius se pregătesc de doi ani pentru nuntă. Evenimentul este programat peste două săptămâni, cu mai puțini invitați decât plănuiau inițial.

"Cam de la finalul de anului 2024, început de anul 2025. Au fost, din partea noastră, au fost oameni care au zis: n-am timp pentru că am organizat altceva, ne cerem scuze. Noi dacă ieșim pe zero e perfect. Chiar dacă ieșim puțin mai, aici, un pic sub zero, asta este, cheltuielile trebuie să ne le asigurăm" povesteau cei doi.

O nuntă restrânsă a avut și Oana weekendul acesta. Lipsa interesului pentru mersul la nunți îi face pe miri să organizeze evenimente mai mici decât în anii trecuți.

"nvitații au fost rudele apropiate, oameni care au avut un impact foarte important în timpul vieții noastre. A fost un cost asumat și nu ne-am așteptat să ne recuperăm investiția pentru eveniment" povestește Oana.

Listele de oaspeți sunt tot mai scurte

Situația economică îi face pe mulți oameni să refuze invitația.

"Nu mai pun accent pe a merge la toate rudele, nu mai e important să-ți scoți atât de mulți bani de dar, nu știu, cum era pe vremuri. [Ce facem când avem 3-4 nunți pe an?] Facem o economie. Stăm cu lumina stinsă" spune o tânără.

Reporter: Când ați fost ultima dată la o nuntă?

Tânără: Acum 3 ani.

Reporter: Și ce s-a întâmplat între timp?

Tânără: Nu au mai fost nunți. Am refuzat diplomat, dar am refuzat.

Darul de nuntă îi sperie pe oaspeți

Specialiștii spun că darul de nuntă îi sperie pe oaspeți: în medie, o persoană singură pune minimum 1.000 de lei în plic. Cuplul dă între 2.000 și 3.000 de lei, iar dacă mirii sunt apropiați, sumele depășesc 3.500 de lei.

"Undeva la 2.500, două persoane" spuneau invitații.

"În primul rând, în funcție de cum ne permitem. Toată lumea este conștientă că nu toți punem în plic cât se spune. Apoi, în funcție de relația pe care o avem și apoi în funcție de respectul pe care îl primim la eveniment" a spus organizatoarea de evenimente Carmen Ioniță.

În plus, să mergi la o nuntă presupune și alte cheltuieli: de la ținută la transport, de la cazare la dar.

"Evenimentele erau mult mai mari, evenimentele erau între 80 și 300 de persoane, poate și mai mari. În prezent, media evenimentelor este cu cel puțin 30% mai mică. Preferă să vină cu 50-60 de persoane, maxim 70 la o nuntă" a mai explicat Carmen Ioniță.

Pentru miri, costul mediu cu un invitat ajunge la aproximativ 150 de euro, sumă care acoperă meniul, locația, muzica și celelalte servicii.

