Victorie în instanţă pentru Mădălina Ghenea. Actriţa a câştigat procesul împotriva femeii care a hărţuit-o online în ultimii 10 ani şi a ameninţat-o cu moartea. În faţa judecătorului, agresoarea, o româncă de 45 de ani stabilită lângă Milano, a susţinut că hackerii i-au spart conturile şi că nu ea se află în spatele ameninţărilor.

După 10 ani de teroare, Mădălina Ghenea poate respira uşurată. Românca care a hărţuit-o a fost condamnată la un an şi 6 luni de închisoare. Femeia de 45 de ani va fi nevoită să-i achite actriţei şi familiei ei daune morale de 50.000 de euro, după ce, în ultimii ani, i-a ameninţat cu moartea de pe mai multe conturi false. "Nu am dormit. Nici mama. Charlotte are febră şi ne chinuim să respirăm sub greutatea unei zile pe care o aşteptăm de peste un deceniu. (...) A fi obligat să-ţi aperi viaţa într-o sală e judecată este o povară şi nimeni nu ar trebui să considere acest lucru normal", e mesajul emoţionant scris de actriţă pe Instagram, înainte ca judecătorul să dea verdictul final.

Procesul a început în 2024

Procesul a început în 2024. Mădălina Ghenea a venit în instanţă însoţită de mama ei, în timp ce hărţuitoarea a purtat o pălărie, ochelari de soare şi şi-a acoperit faţa cu o eşarfă. "De fiecare dată când depuneam plângere, nu ştiam dacă trebuie să depun plângere împotriva unei femei sau unui bărbat. Sunt şocată că este vorba de o femeie, pentru că noi, femeile şi mamele, ar trebui să ne susţinem", a declarat Mădălina Ghenea. Mădălina Ghenea a dezvăluit că a fost nevoită să-şi schimbe stilul de viaţă şi a ajuns inclusiv pe patul de spital din cauza stresului.



Femeia i-a terorizat şi familia, dar şi echipa. Celebri în Italia, regizorul Paolo Genovesse şi fotograful Adolfo Franzo au fost şi ei sunaţi şi ameninţaţi în repetate rânduri de româncă. "Toate acestea au început în urmă cu foarte mulţi ani, mai bine de 8 ani. Decizia de a depune plângere a venit după mulţi ani", a declarat Mădălina Ghenea. Actriţa a anunţat că are în plan să doneze suma de 50.000 de euro pe care a câştigat-o în instanţă.

"Este o luptă nu doar pentru mine, este o luptă pentru pe care o port pentru alte victime. Consider că nu este un simplu lucru virtual", a declarat Mădălina Ghenea. Agresoarea a spus în repetate rânduri că hackerii i-au spart conturile şi că nu ea a ameninţat-o pe Ghenea. Judecătorul nu a crezut-o, iar femeia va fi nevoită, în timpul detenţiei, să participe la un program de reabilitare.

