Ninsorile din ultima perioadă au scos la iveală cum se deszăpezea aeroportul din Suceava. Sau mai bine spus, cum nu se deszăpezea. De câţiva ani, zăpada de pe piste este curăţată cu un tractor mai mult stricat şi alte utilaje agricole.

Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava va dispune de șase utilaje pentru deszăpezire și degivrare. Vorbim de pluguri, o freză, însă pentru dezghețarea pistei se folosesc două tractoare autorizate și adaptate.

Cu tractorul pe pistă

Pentru că pe pistă nu se poate interveni cu sare sau nisip, pentru dezghețarea pistei cu unul dintre tractoare se acționează cu material solid cum ar fi ureea, iar cu celălalt se împrăștie substanțe lichide, atunci când temperaturile sub - 5 grade, așa cum s-a întâmplat și la începutul săptămânii când utilajul nu a funcționat la capacitatea lui maximă.

Practic vorbim despre mai mulți factori care au dus la anularea unor curse la începutul săptămânii și anume, temperaturile scăzute, vântul puternic, dar și utilajele învechite care nu au mai făcut față vremii.

Pentru degivrarea pistei se folosesc aceste utilaje agricole de câțiva ani buni, dar cei de la aeroport spun că nu au mai întâmpinat astfel de probleme. Pentru a evita blocaje pe viitor, când pista nu ar putea fi dezghețată corespunzător, autoritățile vor să achiziționeze un utilaj modern conceput pentru astfel de intervenții. Valoarea lui se ridică la aproximativ jumătate de milion de euro.

