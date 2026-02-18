Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi pe 18 februarie. Au crescut cu 2 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 18 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 07:30
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua respectivă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua respectivă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu doi bani pe litru, în special în ceea ce priveşte benzina premium şi motorina standard.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,73 şi 7,88 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,33 şi 8,6 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,07 şi 8,16 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 3,9 şi 3,96 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,9-3,96 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pret benzina pret motorina pret gpl pret carburanti
Înapoi la Homepage
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Andrei Caramitru: „Suntem la începutul unei crize similare cu criza din Grecia”
Andrei Caramitru: „Suntem la începutul unei crize similare cu criza din Grecia”
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 18 februarie. Au crescut cu 2 bani pe litru 