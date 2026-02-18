Care sunt preţurile la carburanţi pe 18 februarie. Au crescut cu 2 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 18 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu doi bani pe litru, în special în ceea ce priveşte benzina premium şi motorina standard.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,73 şi 7,88 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,33 şi 8,6 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,07 şi 8,16 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 3,9 şi 3,96 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,9-3,96 lei.
