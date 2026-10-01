Bunurile confiscate de ANAF au mare priză la clienți. În șase luni de la lansarea platformei s-au vândut 1.500 de produse: de la locomotive și clădiri de birouri, până la ceasuri și poșete de mii de euro. Cele mai multe bunuri sunt confiscate de la indivizi care au făcut banii din fraudă sau furt.

Trei autoturisme de lux, care au aparținut clanului Ghiocel, au fost scoase la licitație de Fisc. E vorba de două Lamborghini Urus și un Ferrari Portofino.

Mașinile au fost sechestrate de autorități după o anchetă amplă care a arătat că membrii grupării au făcut milioane de dolari în Statele Unite din furturi. Acum, oricine îndeplinește condițiile de participare poate încerca să le cumpere prin platforma online a ANAF.

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Bunuri de peste 80 de milioane de lei, vândute de ANAF în 6 luni

În șase luni, ANAF a vândut online bunuri în valoare de peste 80 de milioane de lei. Cel mai bine s-au vândut terenurile, peste 300 de loturi, urmate de mașini și locuințe. De exemplu, această proprietate din Brăila este scoasă la licitație cu un preț de pornire de 45.000 de euro, cu 25% sub valoarea de piață.

A existat și o licitație dedicată doar genților de lux. Peste 170 de poșete, confiscate în diverse cauze penale. Cea mai scumpă piesă a avut un preț de pornire de 6 mii de euro.

"Acele genți de lux de la Bistrița nu s-au vândut nici în prima, nici în a doua, nici în a treia licitație, iar în a patra licitație a trebuit să se închidă licitația după 8 ore, când au fost multe bunuri care s-au vândut mai mult decât prețul de pornire din prima licitație" a spus Secretarul General ANAF, Mironel Panturoiu.

Lot de bijuterii din aur, vândut cu 800 de lei

Fiscul vinde și lucruri mai ieftine. Un lot de bijuterii din aur s-a vândut cu 800 de lei.

"Avem 14% în plus față de prețul de pornire a licitațiilor, e fără precedent în istoria ANAF și mai avem peste 30 de milioane, aproape 40 de milioane de lei "taxa rușinii": bunuri urcate în platformă și, în momentul în care debitorii au văzut că bunurile sunt urcate în platformă și nu mai e de joacă, au făcut rost de bani și au achitat sumele" mai spune Mironel Panturoiu.

ANAF oferă și plata în rate

Ce nu se vinde după patru licitații este reevaluat și pus din nou în ofertă. Licitațiile sunt online, așa că puteți participa de acasă. ANAF oferă și plata în rate, cu o dobândă de 7,5%.

Recent, Fiscul a scos la licitație bunuri ale CFR Marfă. Trei locomotive au fost deja vândute. Cine este interesat poate cumpăra clădiri, hale, depozite, un hotel la Predeal, vagoane și mașini ale societății care a dat faliment.