Cea mai mare clădire de educaţie din România şi un simbol al democraţiei de la kilometrul zero din Bucureşti a deschis porţile primei facultăţi consolidate şi restaurate. Partea cea mai grea a fost păstrarea elementelor istorice ale clădirii, inclusiv urmele de gloanţe de la Revoluţie. Studenţii de la Istorie au fost primiţi azi la deschiderea anului universitar de preşedintele României, Nicuşor Dan, fost boboc la Matematică.

De la fundaţie şi până la acoperiş, Palatul Universităţii este încă în proces de consolidare. Biroul folosit de Nicolae Iorga este la locul lui. La fel şi o parte din mobilierul vechi. Aripa de la Facultatea de Istorie este parte din istorie.

"Va fi parte din circuitul muzeal al Universităţii care în final va include şi ruinele Academiei Domneşti şi elemente de muzeu al Universităţii şi balconul Universităţii în care vom avea un sistem VR şi se va putea vedea cum arăta în mai, iunie 1990, ce s-a întâmplat la mineriade. Vom păstra, de exemplu, sala de lectură de la Litere, e cea mai frumoasă din lume, observatorul astronomic de la Matematică. Urmele de gloanţe sunt elemente care ne fac mândri că la kilometrul zero al democraţiei României întotdeauna au fost proteste.", spune Marian Preda, rectorul Universităţii din Bucureşti.

Proiectul a fost aprobat în 2020, dar lucrările au început abia după trei ani.

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Primul din cele 5 tronsoane care trebuie restaurate în Palatul Universităţii. Lucrările au început deja la Facultatea de Matematică, motiv pentru care peste 2.000 de studenţi sunt relocaţi în mai multe clădiri din Bucureşti, timp de aproape un an şi jumătate. Urmează facultăţile de Chimie, Litere şi Geologie.

Cel mai spectaculos moment a fost recuperarea vulturului încoronat de cei doi grifoni care dominau frontul.

Nicuşor Dan a deschis anul universitar în acelaşi loc în care pe vremuri era student la Matematică. De această dată, cu sfaturi pentru cadrele didactice şi boboci.

"Miza acestei perioade în societatea noastră este dacă reuşim să fim o societate a cunoaşterii, o societate în care deciziile sunt luate pe adevărurile ştiinţei. Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu, 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realităţi paralele.", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Investiţia de la Universitate este estimată la 450 de milioane de lei, iar lucrările ar putea fi gata peste cinci ani.