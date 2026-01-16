Se estimează că, până la finalul lui 2026, mii de oameni ar putea intra în şomaj. Cele mai vulnerabile sectoare sunt cel auto, dar şi sectorul tehnologic, retail ori servicii bancare. Într-un interviu pentru Observator, specialistul în resurse umane George Butunoiu vorbește despre riscurile concedierilor colective, industriile care ar putea urma și drepturile angajaților care se confruntă cu șomajul.

Să ne sperie 2026 și ce se va întâmpla anul acesta?

Nu mai mult decât ne-au speriat crizele de dinainte. Avantajul acum este că avem ceva timp să ne pregătim. Nu o să se întâmple ceva brusc, cum a fost în 2008-2009, ci oarecum treptat. Și cei care sunt mai precauți au timp să se pregătească și să facă ceea ce trebuie. Însă, asta vezi rar. Pentru că oamenii se trezesc abia când primesc înștiințarea că sunt dați afară. Și abia atunci încep să se gândească ce să facă. Pentru ce se întâmplă la 50 de ani, trebuie să începi să te pregătești până la 30, 30 și.

Ajungi la 50 de ani și rămâi fără serviciu. Ce poți să faci ca să te ajuți tu pe tine?

La 50 de ani, dacă nu ai făcut, mult mai înainte, să înveți limbi străine, să înveți tot felul de lucruri, să te pregătești pentru momentul ăla, nu mai poți să faci mare lucru. Sunt foarte mulți care vin și mă întreabă, bun, și eu ce fac la 50 de ani? Nu, nu faci. Cauți primul job pe care îl găsești. Într-adevăr, după 50 de ani, cu câteva excepții, nu prea te mai angajează nimeni. Sau dacă te angajează, te angajează fiindcă nu găsesc oameni de 30 de ani pe care îi caută. Și cu prima ocazie, probabil că scapă din nou de tine. Deci nu au ce să facă în ultimul moment.

Credeți că poți să ieși dintr-o fabrică la 50 de ani și să te duci de unde ai lucrat ultimii 15 ani acolo la bandă, să te duci să fii bonă sau să fii bucătăreasă undeva? Pot românii să facă tranziția asta?

Nu numai că pot. Însă pot să câștigă și de două, trei ori mai mult, numai că nu vor. Deci sunt mulți oameni, chiar oameni bogați, care caută bone, care caută, știu, tot felul de joburi care sunt plătite incomparabil mai mult. Însă e orgoliul ăsta al omului, al românului, probabil ceva mai mult decât în alte părți, nu se ducă să fac astfel de joburi din care ar putea să câștige, inclusiv cei care merg cu mașina, fac taximetrie, pot să câștige din săptămână următoare, fără vreo calificare să zic că te duci și faci nu știu ce curs trei luni și după aceea încerci să îți găsești. Deci soluții sunt, numai că e un baraj psihologic care nu-i lasă pe oameni până când nu mai au de ales.

Dacă ar fi statul român să se gândească la o strategie de susținere a mediului de afaceri în România, ce credeți că ar trebui să facă?

E un lucru care se discută din totdeauna. Acum, statul a preferat să împingă toată protecția socială către firme. În loc să o facă statul, să lase firmele să facă business, să câștige mulți bani și să-i taxeze mai mult decât acum, pentru că taxele sunt mici, sunt prea mici în România. În loc să-i lasă să facă business-uri solide, sănătoase, mari și să-i taxeze și cu banii respectivi să facă statul protecție socială, nu, statul împinge toată protecția socială către angajatori. De exemplu, pune foarte multe reguli în relația dintre angajat și angajator. Deci tu, ca angajator, pe un angajat, care e rău intenționat, e prost, care oricum te încurcă mai mult, nu poți să-l dai afară. Statul o vede ca pe o protecție socială a angajatului. În loc să-l lasă pe angajator și cu banii pe care îi ia din impozitul pe profit și ce impozite mai ia, să se ocupe, l-ar costa pe stat mult mai puțin să se ocupe el de angajatul ăla care nu are ce să caute acolo. Deci, marea, marea problemă, acum și dintotdeauna a fost că statul caută, nu lasă cele două părți să discute direct între ele și să facă un agriment direct.

Asta se întâmplă și în concedierile astea colective. Astea sunt reglementate foarte strict, nu?

Da, sunt reglementate foarte strict. Un exemplu foarte la îndemână este să vezi cum se întâmplă lucrurile în America, între angajat și angajator. De aceea, americanii fac mult mai mulți bani și au ajuns unde au ajuns și să câștige mult mai mult, mă rog, și ca țară, și ca putere economică, fiindcă companiile au libertate foarte, foarte mare. Taxele sunt mai mari în America decât în România.

