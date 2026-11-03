Taloanele de pensie se schimbă din noiembrie. Ce trebuie să ştie pensionarii

Casa Națională de Pensii Publice introduce, începând cu luna noiembrie 2026 , un nou model de talon mov pentru pensionarii care își încasează pensia în cont bancar sau pe card. Documentele vor avea o grafică îmbunătățită, vor include informații mai detaliate despre sumele plătite și vor fi prevăzute cu un cod QR. În prima etapă, schimbarea îi vizează pe beneficiarii din patru județe, urmând ca înlocuirea taloanelor să continue treptat şi în restul ţării.

Pensionarii care își primesc banii pe card sau în cont bancar vor avea parte de un nou model de talon mov, introdus de Casa Națională de Pensii Publice începând cu noiembrie 2026.

Noi taloane mov pentru pensionari, din noiembrie 2026

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a anunțat introducerea unui nou model de talon de pensie pentru persoanele care au ales să primească banii direct în cont sau pe card. Măsura face parte din procesul de modernizare a infrastructurii tehnologice a instituției, derulat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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Potrivit informării publicate de CNPP, noul talon mov va avea un aspect grafic îmbunătățit și va prezenta mai detaliat sumele care compun dreptul de plată al fiecărui beneficiar. Documentul va include și un cod QR, ca element modern pentru citirea informațiilor.

Introducerea noului formular nu se va face simultan în toată țara. Autoritățile au ales o implementare etapizată, care să permită urmărirea procesului și identificarea eventualelor probleme apărute în utilizarea documentelor.

Ce pensionari vor primi primele taloane mov în noiembrie 2026

Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie 2026, noile taloane vor fi distribuite pensionarilor care primesc banii în cont bancar sau pe card în următoarele patru județe:

Bistrița-Năsăud;

Covasna;

Harghita;

Ialomița.

Acestea sunt județele incluse în prima etapă anunțată oficial de Casa Națională de Pensii Publice. Schimbarea nu se aplică, deocamdată, tuturor pensionarilor din România, iar instituția nu a prezentat în informarea publicată un calendar complet pentru extinderea noului model în celelalte județe.

Pentru pensionarii din zonele incluse în această etapă, documentul va fi emis în noul format în cadrul procesului de distribuire aferent lunii noiembrie.

Cum va arăta noul talon de pensie și ce informații va conține

Una dintre principalele modificări anunțate de CNPP privește modul în care sunt prezentate informațiile despre pensie. Noul formular va avea o grafică îmbunătățită, iar sumele care contribuie la stabilirea dreptului de plată vor fi prezentate mai detaliat.

Documentul va include și un cod QR, element menționat explicit în comunicatul instituției. Acesta face parte din actualizarea formatului talonului, în cadrul procesului de modernizare tehnologică.

Talonul mov este documentul de informare asociat pensiei încasate prin cont bancar sau pe card. Acesta oferă beneficiarului informații despre drepturile de plată, în timp ce banii sunt virați prin intermediul sistemului bancar.

CNPP nu a anunțat, în comunicatul referitor la noul model, modificarea modului de calcul al pensiilor sau acordarea unor sume suplimentare odată cu schimbarea formularului. Noutatea comunicată vizează documentul și modul de prezentare a informațiilor.

De ce vor fi introduse treptat noile taloane de pensie

Casa Națională de Pensii Publice precizează că înlocuirea taloanelor va continua progresiv. Decizia este legată de numărul mare de beneficiari și de necesitatea reducerii riscurilor operaționale în timpul procesului de schimbare.

Implementarea etapizată le permite reprezentanților instituției să urmărească modul în care sunt folosite noile documente și să evalueze experiența pensionarilor care le primesc.

Potrivit informării oficiale, feedback-ul beneficiarilor va contribui la identificarea eventualelor dificultăți întâmpinate în utilizarea taloanelor. În acest fel, procesul poate fi adaptat în funcție de complexitatea operațiunilor necesare.

CNPP nu a precizat o dată la care noul model va ajunge la toți pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card. Pentru moment, informațiile oficiale indică doar cele patru județe în care distribuirea începe odată cu plata drepturilor aferente lunii noiembrie 2026.

Taloanele mov sunt documente oficiale și au aceeași valoare ca cele vechi

Un aspect important subliniat de Casa Națională de Pensii Publice este statutul oficial al noilor taloane. Instituția precizează că documentele sunt tipărite de CNPP și au aceeași valoare ca modelele anterioare.

Prin urmare, schimbarea aspectului grafic și introducerea codului QR nu modifică drepturile pe care documentul le conferă beneficiarilor în relația cu instituțiile și autoritățile.

CNPP a transmis această precizare pentru pensionarii din județele în care noul formular va fi distribuit în prima etapă, astfel încât aceștia să știe că documentul primit este unul oficial.

Ce trebuie să știe pensionarii despre schimbarea talonului mov

În informarea oficială privind noul model, CNPP nu anunță că pensionarii trebuie să depună o cerere pentru schimbarea talonului și nici că ar fi necesare modificări ale contului bancar. De asemenea, schimbarea documentului nu este prezentată ca o măsură de majorare a pensiilor.

Comunicatul Casei Naţionale de Pensii Publice

Informare privind noul model al taloanelor mov pentru beneficiarii care primesc drepturile în conturi bancare

"Casa Națională de Pensii Publice a parcurs, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, un proces de modernizare a infrastructurii tehnologice, demers esențial pentru optimizarea serviciilor și creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor sistemului public de pensii.

În acest context se are în vedere și transmiterea către beneficiarii sistemului public de pensii care au optat pentru plata drepturilor în cont curent sau în cont de card, a unui model nou de document de informare (taloane mov), având o grafică îmbunătățită, informații mai detaliate cu privire la sumele care concură la obținerea dreptului de plată, precum și elemente moderne de citire a informațiilor (codul QR).

Casa Națională de Pensii Publice informează că începând cu plata drepturilor din luna noiembrie a.c., noile taloane de pensii pentru plata drepturilor în cont curent sau în cont de card vor fi distribuite în următoarele județe: Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

Având în vedere numărul mare de beneficiari și necesitatea reducerii riscurilor operaționale, procesul de înlocuire a acestui tip de taloane va continua și va fi implementat progresiv, fiind adaptat la complexitatea prelucrărilor aferente.

Aceată abordare permite evaluarea experienței și a gradului de satisfacție a utilizatorilor finali (beneficiarii sistemului public de pensii), prin colectarea feedbackului acestora și identificarea eventualelor dificultăți întâmpinate în utilizarea documentelor în cauză.

Prin această informare dorim să-i asigurăm pe beneficiarii acestui tip de document, din județele menționate anterior, că aceste taloane au caracter oficial, sunt tipărite de Casa Națională de Pensii Publice și au aceeași valoare ca și vechile taloane, conferind aceleași drepturi în fața instituțiilor și autorităților", se arată în comunicatul transmis de Casa Naţională de Pensii Publice.