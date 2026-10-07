Aproape 1.000 de angajatori şi-au anunţat participarea la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, unde sunt disponibile peste 16.000 de posturi, potrivit News.ro.

ANOFM organizează Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi. Peste 16.000 de posturi, scoase la ofertă - Hepta

Potrivit unui comunicat de presă transmis de ANOFM, evenimentul va avea loc în 63 de locaţii.

Pentru mmai multe judeţe au fost stabilite date diferite:

Satu Mare - 8 octombrie 2026

Bihor - 14 octombrie 2026

Galaţi - 15 octombrie 2026

Botoşani - 19 octombrie 2026

Cluj - 21 octombrie 2026

Harghita - 30 octombrie 2026.

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Locaţiile de desfăşurare a bursei atât în Bucureşti, cât şi în ţară se regăsesc pe site-ul www.anofm.ro.

"Până în prezent, 962 de agenţi economici şi-au confirmat participarea, punând la dispoziţie un număr total de 16.296 de locuri de muncă (dintre care 827 sunt destinate absolvenţilor de învăţământ superior, iar 15.469 celor cu studii preuniversitare)", a transmis ANOFM.

Bursa este destinată absolvenţilor, dar orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă poate participa, indiferent de vârstă şi de calificarea profesională. Angajatorii care doresc să participe la acest eveniment, sunt aşteptaţi să contacteze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pentru a anunţa locurile vacante disponibile. Datele de contact pot fi vizualizate la pagina www.anofm.ro, accesând harta interactivă.

Participarea este gratuită atât pentru angajatori, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.