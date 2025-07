Toţi românii vor achita nota de plată pentru modul în care au fost gestionate resursele publice în ultimii ani. Majorarea cotei de TVA, dar şi creşterea accizei pentru carburanţi vor lovi întâi de toate mediul de afaceri şi apoi populaţia.

"Aşteptarea este că motorina va ajunge peste opt lei, în condiţiile în care acciza se va scumpi cu 10% şi TVA ul 21%", spune Beniamin Lucescu, antreprenor din transporturi.

Industria alimentară va transfera o parte din povara cheltuielilor în preţul produselor.

"Preţurile materiilor prime cresc. Vine curentul, combustibilul, consumul scade. Preţul în piaţă se va duce peste 30% creştere. Spre sfârşitul anului 2025 România o să mai aibă un şoc- prin dispariţia multor firme", spune Constantin Dumitriu, antreprenor din sectorul alimentar.

Şi turismul - unde cota de TVA a fost menţinută la 11% - riscă să intre în colaps dacă guvernanţii vor decide o nouă majorare a taxei, la toamnă.

"Aşa cum a crescut este devastator pentru industria ospitalităţii. Noi în doi ani am crescut de la cinci la nouă şi acum la 11. Este o creştere nejustificat de mare. Probabil că turiştii vor renunţa mult la acest serviciu probabil că foarte multe businessuri se vor închide, asta este o realitate, vom asista la o închidere a businessului autohton - doar cei mari vor rezista pe termen lung", spune Corina Macri, antreprenoare din turism.

Unii antreprenori iau în calcul să îşi mute afacerile în alte ţări din Uniunea Europeană

"Noi, transportatorii, ne-am putea muta mai uşor ca orice domeniu de activitate, pentru că orice licenţă din Lituania, de exemplu, UE - este valabilă şi în România. Foarte mulţi transportatori de marfă i-am găsit discutând cu mutarea businessului în Germania, în Belgia", spune Beniamin Lucescu, antreprenor din transporturi.

"Dacă am reuşi să facem angajări, dacă am fi sprijiniţi- am aduce mult mai mulţi bani care s-ar consuma aici, am crea noi locuri de muncă, am susţine alte afaceri mici", spune Dani Armanda, antreprenor în domeniul software.

România are acum cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, iar guvernul a luat măsuri fiscale pentru a-l reduce.

Greta Neagu Like

