Sondaj Inscop: 3 din 4 antreprenori cred că țara merge într-o direcție greșită. De ce se tem cel mai mult

Antreprenorii din România sunt tot mai pesimiști în privința viitorului economic al țării. Trei din patru oameni de afaceri cred că România merge într-o direcție greșită. Sunt îngrijorați de taxe, se așteaptă la un euro și la împrumuturi mai scumpe, iar tot mai mulți pun sub semnul întrebării investițiile și angajările. Datele prezentate azi, la cea de-a treia ediție a Barometrului Antreprenorilor New Money INSCOP, arată o înrăutățire semnificativă a încrederii față de anii precedenți.

Trei din patru antreprenori cred că România merge într-o direcție greșită. Teama de taxe, credite mai scumpe și deprecierea leului îi face pe mulți să pună sub semnul întrebării investițiile și angajările.

Criză de încredere în mediul de afaceri

Procentul celor care apreciază că țara se îndreaptă într-o direcție greșită a crescut de la 54% în 2025 la 75,4% în 2026. În același timp, doar 16,6% consideră că țara merge într-o direcție bună, față de 39,6% anul trecut și 28,9% în 2024

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În același timp, 53,4% dintre antreprenori spun că situația financiară a companiei lor este mai proastă sau mult mai proastă decât în urmă cu un an. Doar 15,6% spun că situația s-a îmbunătățit.

Deși 65,9% anticipează înrăutățirea economiei naționale în următoarele 12 luni, doar 32,3% se așteaptă la deteriorarea situației financiare a propriei companii.

40% estimează că situația financiară a companiei lor va rămâne neschimbată, în timp ce 32,3% anticipează o înrăutățire și 21,1% o îmbunătățire.

62% spun că nu intenționează să investească în extinderea activității în următorul an, 19,7% estimează că vor trebui să concedieze personal și doar 10,6% spun că vor face angajări.

83,3% estimează că în următoarele 12 luni va crește cursul euro, iar 70,1% se așteaptă la dobânzi mai mari la credite.

Pentru 53,4%, creșterea taxelor și impozitelor este principalul obstacol în dezvoltarea afacerilor. Urmează instabilitatea politică internă, cu 40,3%, și inflația ridicată, cu 30,9%.

Majoritatea antreprenorilor, 58,2%, nu se așteaptă însă la o nouă creștere a TVA în următorul an.

Cercetarea lansată astăzi a fost realizată în perioada 19-26 octombrie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1100 de antreprenori cu afaceri în România.

La eveniment au particpat premierul Luca Niculescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Remus Ștefureac: România are nevoie de reclădirea încrederii

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a explicat că România are nevoie de reclădirea încrederii și că pesimismul îi poate face pe antreprenori să amâne investițiile și să devină mai reticenți.

"România are nevoie de creștere, dar mai mult decât orice, România are nevoie de reclădirea încrederii. Și vorbim nu doar de economie, nu doar de antreprenori, de populație în general. Starea de anxietate a populației e mare și atunci nu doar nevoia de vești bune, călduțe sau goale de conținut, dar nevoia de construcție, de regenerare, de inițiative care să transmită faptul că noi construim ceva, inclusiv știrea pe care a prezentat-o premierul la început cu emisiunea de euroobligațiuni, toate aceste elemente contribuie cumva la recâștigarea încrederii", a transmis Ștefureac, la lansarea celei de-a treia ediții a Barometrului Antreprenorilor New Money-INSCOP.

"Dacă avem încredere, și o spun și din perspectiva personală de mic antreprenor, da, putem să mai începem un proiect, putem să mai facem un barometru, peste două luni vă invităm la indexul sentimentului economic și putem să construim.

Dacă nu avem încredere, cu toții ne vom închide în propria carapace. Asta încercăm să facem cumva, să arătăm într-o platformă în care se întâlnesc decidenți cu antreprenori care construiesc România și Republica Moldova, că există cumva, și am văzut cel puțin în ceea ce privește așteptările de viitor, există primii muguri ai reconstruirii încrederii", a explicat directorul INSCOP, citat de Agerpres.

În ceea ce privește situația financiară a companiilor, Ștefureac a subliniat o tendință de stabilizare a așteptărilor pentru următoarele 12 luni. "Situația financiară a companiei în următoarele 12 luni, aici marea majoritate indică o stagnare, o stare de echilibru, în sensul în care avem 40% dintre respondenți care spun că situația financiară a companiei va fi la fel și în următoarele 12 luni, o scădere ușoară a celor care spun că situația economică va fi mai proastă și, la fel, o scădere ușoară a celor care spun că va fi mai bună.

Deci concentrarea este, mai degrabă, în zona celor care se așteaptă la o linearitate în următoarele 12 luni. Elementul pozitiv pe care l-aș extrage de aici este, cumva, oprirea trendului negativ. De fiecare dată, toți cei care lucrăm cu cifre, fie că sunt cifre care țin de politică, de evoluție economică, cel mai dificil lucru este să oprești un trend negativ", a spus el.

Luca Niculescu: Vreau să vă dau o veste bună, România a atras ieri 4,5 miliarde de euro de pe piețele de capital

Relansarea economică, intensificarea investiţiilor, păstrarea locurilor de muncă şi crearea unora noi se situează în fruntea priorităţilor Guvernului, a declarat şi şeful Executivului.

"Vreau să vă asigur de interesul major al Guvernului României în dezvoltarea acestui tip de parteneriat şi al sprijinirii economiei (...) Trebuie ca economia să crească, nu vedem alternativă. (...) Încă de la preluarea mandatului, am organizat întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri românesc, cu cei ai mediului de afaceri străin, cu reprezentanţii sindicatelor. Este important să vedem ce gândesc, ce preocupări au oamenii, cei care lucrează, pentru că viitorul nu se poate construi fără oameni, iar întreprinderile nu pot lucra fără oameni, deci este important să aflăm viziunea tuturor asupra construcţiei României", a spus Luca Niculescu.

"Ponderea companiilor care intenţionează să investească în dezvoltare a coborât de la peste jumătate în 2024 la doar o treime în prezent. Am prefera să fie ceva mai bine şi asta este şi sarcina mea şi a Guvernului pe care-l conduc, de a reda antreprenorilor încrederea şi apetitul pentru creştere. (...) Relansarea economică, intensificarea investiţiilor sunt în fruntea priorităţilor de pe agenda Guvernului pe care-l conduc", a mai spus Niculescu.

Premierul a mai subliniat că păstrarea locurilor de muncă şi crearea unora noi trebuie să reprezinte un efort comun, susţinut atât de mediul de afaceri, cât şi de Guvern sau de sindicate.

"Majoritatea firmelor, am văzut, intenţionează să-şi menţină personalul, asta este o veste bună, dar am văzut şi că există mai multe firme care anticipează concedieri decât cele care plănuiesc angajări. Deci, susţinerea investiţiilor şi a activităţii economice înseamnă în mod direct protejarea familiilor şi locurilor de muncă. Nu trebuie doar să le protejăm, trebuie să creăm alte locuri de muncă noi, cât mai bine plătite, mai ales pentru tineri. Pentru că trebuie să o spunem, suntem ţara din UE cu cea mai mare pondere a tinerilor până în 28 de ani care nu au un loc de muncă. Şi aceasta este una dintre priorităţile Guvernului pe care-l conduc şi voi discuta, am început deja discuţii, cu ministrul Muncii şi cu ministrul Finanţelor şi cu alţi miniştri din Guvernul României exact pentru a aborda această problemă. Problema nu e dacă discutăm sau nu discutăm, trebuie să facem ceva", a completat acesta.

În acelaşi timp, el a transmis că predictibilitatea fiscală şi stabilitatea politică sunt, la rândul lor, condiţii obligatorii pentru dezvoltare.

"Şi acum, după aproape şase luni de instabilitate politică, avem un Guvern cu puteri depline, care va lucra la recâştigarea încrederii. Şi apropo de recâştigarea încrederii, vreau să vă dau o veste bună: România a atras ieri 4,5 miliarde de euro de pe pieţele internaţionale de capital, este prima emisiune de euroobligaţiuni de la instalarea noului Guvern. Cererea investitorilor, vreau să vă spun, a fost dublă faţă de suma împrumutului, deci interesul pentru România a fost foarte mare. Pe scurt, este un semnal important de încredere în România şi în capacitatea noastră de a ne respecta angajamentele", a mai declarat Niculescu.

El a remarcat că din studiu reiese faptul că, în pragul celor 20 de ani de la aderarea la UE, antreprenorii leagă dezvoltarea României de direcţia europeană a ţării.

"Acesta e un lucru foarte important, patru din cinci antreprenori se declară proeuropeni, chiar şi într-un climat economic dificil. Şi astăzi, când avem un Produs Intern Brut triplat, peste 1.200 de kilometri de autostrăzi, infrastructură în plină dezvoltare, proces de aderare la OCDE aproape de final, avem toate motivele să ne pregătim pentru următorul model economic care să valorifice pe deplin oportunităţile de investiţii şi de intrări de capital", a mai spus şeful Guvernului.

Premierul a transmis la final că este un susţinător al dezvoltării legăturilor cu Republica Moldova şi al investiţiilor româneşti în ţara vecină.

"Am cunoscut săptămâna trecută investitori români excepţionali, aşa cum avem şi companii de peste Prut prezente în România. Este un drum foarte solid, pe care îl voi încuraja. Deci, cred că avem nevoie toţi de un nou patriotism economic, construit pe baze pragmatice, europene, un veritabil parteneriat inteligent pentru prosperitatea României, în care antreprenorii români şi investitorii străini îşi dau mâna şi construiesc împreună - cu sprijinul şi al autorităţilor, evident - dezvoltarea României", a punctat Niculescu.