În Capitală, preţul unui imobil poate creşte cu până la 30% dacă este în apropierea unei staţii de metrou.

"Chiar dacă am autoturism, este foarte important!" "Ne axăm să avem accesul cât mai repede la metrou", spun bucureştenii.

"Cântăreşte foarte mult faptul că noua magistrală de metrou se construieşte în proximitatea noastră. 1,8 kilometri mai exact şi va ajuta foarte mult comunitatea. Preţurile încep de undeva de la 2000 de euro pe metrul pătrat construit", a declarat George Călin, director de vâzări ansamblu imobiliar.

Cererea de locuinţe s-a triplat în zonele traversate sau conectate de viitoarea magistrală de metrou: Băneasa, Otopeni, Bucureştii Noi.

"Faptul că ansamblul nostru rezidenţial este situat în proximitatea unei linii de metrou al unei magistrale noi, a contat foarte mult în alegerile pe care aceştia le-au făcut. S-a văzut un impuls şi pe partea de vânzări", a declarat Laurenţiu Afrasine, dezvoltator imobiliar.

"Apartamentele pornesc de la 143.000 de euro. Am venit cu un produs nou, apartamente de două camere plus birou, două camere şi jumătate, deoarece oamenii dezvoltă din ce în ce mai mult acest concept de work from home", a declarat Ana Maria Muntean, reprezentant ansamblu rezidenţial.

"Puterea noastră de cumpărare pe piaţa imobiliară a crescut în ultimii ani. Avem o cerere mare pe tot ce înseamnă acces la metrou, pentru locuinţele care sunt într-o rază de până în 500 de metri de metrou. Sunt cu 10, până la 30% mai scumpe decât celelalte locuinţe din zona respectivă", a declarat Daniel Crainic, manager de marketing platformă imobiliară.

Şi la Cluj-Napoca internetul este plin de anunţuri care trec la facilitati şi metroul, deşi este tot mai departe de realizare. Un apartament de 81 de metri pătraţi se vinde cu peste 180 de mii de euro şi cu promisiunea de metrou la pachet. Motiv pentru care preţul a crescut cu peste 600 de euro pe metrul pătrat.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

