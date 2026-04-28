Ştim deja că mierea este sănătoasă pentru organism, însă acum şi stupii pot fi folosiţi pentru terapii naturale. Apicultura wellness este un nou concept care prinde contur şi la noi în ţară. În Timişoara, la Universitatea de Științele Vieții, stupii sunt transformaţi în sisteme inteligente pentru relaxare şi susţinerea imunităţii, într-un proiect unic in România, în valoare de aproape 1 milion de euro.

La Universitatea de Științele Vieții din Timişoara, stupii nu mai înseamnă doar miere. Au fost transformați în sisteme inteligente deschid o zonă complet nouă: apicultura wellness. În căsuțe speciale, apicultorii și cercetătorii propun apiterapia prin inhalarea aerului din stupi, pentru beneficii asupra sănătății.

Aerul din stupi este preluat și direcționat printr-un sistem controlat, astfel încât să poată fi inhalat în siguranță. Este bogat în compuși naturali, particule de propolis, uleiuri volatile din ceară și miere sau enzime. Întregul proces este monitorizat cu ajutorul tehnologiei, pentru a menține parametrii optimi. Practic, o combinație între natură și inovație, care transformă stupul într-un instrument de wellness.

"Sistemul nervos ia o pauză atunci când faci o relaxare cu aer din stup. Bineînteles că apiterapia este foarte benefică pentru sistemul pulmonar, pentru căile respiratorii, şi pentru alte afecţiuni", spune Ida Şuţa, vicepreşedinte Asociaţia Crescătorilor de Albine.

Proiectul face parte din "Ruta Mierii", o inițiativă de aproape un milion de euro ce leagă stupine din Timiș și Caraș-Severin de Banatul sârbesc, şi oferă turiștilor experiențe complete: degustări, întâlniri cu apicultori și apiterapie. Sunt prevăzute 21 de căsuțe pentru inhalarea aerului din stup, inclusiv cea deja funcțională la Timișoara.

Fiecare stup este monitorizat în timp real cu ajutorul unor sisteme inteligente. Senzorii urmăresc activitatea albinelor și condițiile din interior, iar cântarele transmit constant date despre producție. Toate aceste informații îi ajută pe cercetători să înțeleagă mai bine cum influențează schimbările climatice viața albinelor.

Sunt aproximativ 40 de stupi, fiecare echipat cu un cântar inteligent care transmite date direct pe computer, laptop sau tabletă.

"Aceste sisteme de monitorizare ne permit să aflăm în timp util informaţii despre activitatea familiilor de albine. Mai concret, temperatura, umiditatea şi viteza curenţilor de aer influenţează culesul albinelor de nectar şi polen. Oscilaţia acestor factori pot avea influenţe negative asupra culesului si asupra familiilor de albine", spune Silvia Pătruică, Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere.

"Noi sperăm să fie un proiect de promovare a apiculturii, a produselor apicole şi a zonelor turistice din Banat. Sunt multe locaţii necunoscute , multe locaţii frumoase, unde turiştii ar putea să ajungă şi în acelaşi timp apiculotorul poate să îşi promoveze produsele lui apicole și cred că este un beneficiul major", spune Ida Şuţa, vicepreşedinte Asociaţia Crescătorilor de Albine.

Pe scurt, stupul nu mai este doar sursă de produse naturale. Devine spațiu de relaxare, terapie și cercetare.

