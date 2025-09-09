Antena Meniu Search
Atac cu cuţit pe o stradă din Constanţa. Atacatorii au fost prinşi la scurt timp

O femeie și un bărbat au fost atacați cu un cuțit, marți seara, pe o stradă din comuna Castelu, județul Constanța. Doi suspecți au fost duși la audieri.

În jurul orei 19.30, polițiștii din Medgidia au fost sesizați cu privire la faptul că pe o stradă din comuna Castelu a avut loc o agresiune fizică, conform Mediafax.

Din primele cercetări rezultă că un bărbat de 21 de ani și o femeie de 35 de ani ar fi fost agresați fizic cu un cuțit de doi bărbați, care apoi au fugit.

În urma investigațiilor făcute de polițiști, cei doi suspecți au fost depistați, la scurt timp, într-o lizieră din apropierea localității.

Aceștia se află acum în custodia poliției.

Victimele au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările la fața locului.

