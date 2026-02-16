Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi pe 16 februarie. Au rămas nemodificate, faţă de sfârşitul săptămânii trecute

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 16 februarie 2026, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 08:08
Concret, conform specialiştilor, asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,73 şi 7,88 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 8,31 şi 8,6 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 8,06 şi 8,16 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,43 şi 8,71 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,96 lei.

