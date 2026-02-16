Noi informaţii despre românul care a şocat Italia când a încercat să răpească o fată de un an şi jumătate de lângă părinţi, într-un supermarket din Bergamo. Individul nu are locuinţă şi dădea târcoale magazinelor de câteva zile. Atacuri asemănătoare la Roma şi în apropiere de Napoli duc poliţiştii cu gândul unor răpiri la comandă.

Camerele de supraveghere l-au filmat pe individ cum smulge fetiţa din mâna mamei. Femeia şi-a apărat copilul, iar tatăl, care era cu un pas în urmă, a fugit după agresor.

"A fost instinctul omenesc de supravieţuire. Când mi-am văzut fiica în pericol mi-a fost foarte greu. Nu am stat pe gânduri, am acţionat imediat!", a povestit Matteo, tatăl fetiţei.

Copila, rănită în timpul tentativei de răpire

Atacatorul i-a rupt piciorul fetiţei în timp ce încerca să o smulgă din braţele mamei. Familia a primit, însă, şi o veste bună. Copila nu va rămâne cu sechele fizice sau psihice, spun medicii.

"Inițial, eu m-am gândit că el doar se ghemuia să-și lege șireturile, dar brusc a apucat-o pe fetiță și a ridicat-o în sus. Astăzi pot spune că am fost cu adevărat norocos în tot acest ghinion. Copilul zâmbește și se joacă", a continuat tatăl micuţei.

Răpitorul român, arestat de poliţişti

Românul, în vârstă de 37 de ani, a fost arestat.

"Ce s-a întâmplat în Bergamo este groaznic. Pentru asta nu există toleranţă, a anunţat vicepremierul Italiei", a declarat Matteo Salvini, vicepremierul Italiei.

Poliţiştii nu au reuşit să afle motivul atacului. Suspectul susţine că nu vorbeşte nicio limbă în afară de română. Anchetatorii au cerut o expertiză psihiatrică.

Legături posibile cu alte tentative de răpire din Italia

Poliţiştii pun cap la cap tentativa de răpire de la Bergamo cu două incidente dramatice care au avut loc la Roma şi în apropiere de Napoli. O femeie care se dădea drept bonă a vrut să ia de la o grădiniţă o fetiţă în vârstă de trei ani cu care nu avea nicio legătură. Iar un bărbat a încercat să fure un copil din faţa unei şcoli. Motiv pentru care anchetatorii iau în calcul existenţa unei reţele de traficanţi cu acţiuni la comandă.

