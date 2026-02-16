Actorul și regizorul american Robert Duvall, cunoscut pentru rolurile sale din The Godfather și Apocalypse Now, a încetat din viață la vârsta de 95 de ani.

Actorul american Robert Duvall, cunoscut pentru rolul din The Godfather, a murit la 95 de ani - Sursa: Shutterstock

De-a lungul carierei, Duvall a obținut un Oscar și numeroase nominalizări, fiind apreciat pentru versatilitatea și contribuția sa remarcabilă la cinematografia americană.

Primul său rol important a fost Arthur "Boo" Radley în "To Kill a Mockingbird" (1962), iar talentul său pe scenă i-a adus în 1965 premiul Obie. A jucat în filme ca The Chase, Countdown, The Rain People și M.A.S.H., fiind apreciat pentru versatilitatea sa.

Colaborarea cu Francis Ford Coppola l-a consacrat în filme precum "The Godfather" (1972) și "Apocalypse Now" (1979), pentru care a primit nominalizări la Oscar.

Articolul continuă după reclamă

În 1983, a câștigat premiul Oscar pentru rolul său din "Tender Mercies". Alte roluri importante includ Lonesome Dove, Stalin, The Apostle, Crazy Heart și Jack Reacher.

De-a lungul carierei, Robert Duvall a fost recompensat cu un Oscar, 61 de premii ale industriei și a avut 67 de nominalizări la distincții prestigioase, fiind unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei americane.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰