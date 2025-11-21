De mai bine de o săptămână, rafturile cu ouă sunt aproape goale, în multe magazine. Comercianţii primesc cantităţi tot mai mici pentru că ouăle româneşti merg la export. Oferta redusă a dus deja la scumpiri: un ou nu mai costă nicăieri sub un leu, iar producătorii avertizează că preţurile vor continua să crească şi în decembrie.

În continuare, ouăle sunt puţine pe rafturile magazinelor. Şi în supermarketuri, şi în pieţe.

"Rafturi goale. Chiar şi la supermarketul vizavi de casă. Noroc că mi s-a explicat că ei au totuşi un contract pe care trebuie să-l onoreze. Mi s-a spus vine marfă şi m-am dus", spune un client.

Vânzătoare din Obor: Cantităţi mai mici, faţă de alte dăţi. Nu ştiu, de o săptămână s-a întâmplat ceva.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Când urmează să mai primiţi?

Vânzătoare din Obor: Săptămâna viitoare.

Reporter: Şi până atunci vă ajung ouăle pe care le aveţi?

Vânzătoare din Obor: Să sperăm. Nu cred. Vine weekendul.

De vină ar fi exporturile mai mari. Cantităţile pe care le trimitem în străinătate au crescut cu peste 40% în ultima perioadă.

"Sunt companii mai mici care înainte furnizau către reţelele de retail şi acum preferă să vândă în exterior. Fără să-şi facă un calcul până la capăt. Este o diferenţă de 10% între preţul din România şi preţul mediu din comunitatea europeană. La care se adaugă cheltuieli de transport şi aşa mai departe", a declarat Horia Cardoş, CEO companie producătoare de ouă.

"În loc să ţinem cu ai noştri, ei se duc mai departe. Ceea ce nu e normal. Chiar şi casiera se miră că s-a făcut cofragul de 30 de ouă 50 de lei. Era 27, 26", spune un cumpărător.

Cantitatea mai mică pune presiune pe preţuri.

"Cresc la fiecare săptmână sau la fiecare două săptămâni. Este o conjunctură destul de ciudată în piaţă. Astăzi nu există ou mai ieftin de un leu. Oriunde ne-am uita şi la orice fel de calitate a oului.

Ne aşteptăm ca şi în decembrie să crească", a mai declarat Horia Cardoş.

"În momentul în care piaţa internă o să accepte să plătească mai mult pe un ou, fermierii probabil că vor fi tentaţi să accepte ofertele interne, în defavoarea celor de export", a spus şi Florin Panfile, director comercial companie producătoare de ouă.

Contactat de Observator, ministrul Agriculturii nu a dorit să comenteze situaţia. Şi nici Consiliul Concurenţei nu ne-a spus dacă a sesizat nereguli. Statisticile oficiale arată că, în ultimul an, ouăle s-au scumpit cu aproape 10%. În cele mai multe magazine nu mai regăsim ouă cod 3. De aproximativ doi ani, mari reţele comerciale au decis să renunţe la acestea, în favoarea ouălor mai sănătoase.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰