Este vânătoare de ouă în supermarketuri, mai ceva ca de Paşte. De ce? Pentru că pur şi simplu nu se mai gasesc. Cine a fost săptămâna aceasta la cumpărături poate să confirme.

Rafturile magazinelor sunt aproape goale. Ori au dispărut de tot, ori se găsesc în cantităţi tot mai mici, ori rămân doar cele mai scumpe, pe care nu toţi şi le permit. Cum ar fi cele bio, la peste 20 de lei cartonul.

Explicaţia? Având în vedere gripa aviară din ţările europene, mulţi producatori de la noi preferă să exporte ouăle pentru că primesc un preţ mai bun decât în ţară. Din această cauză am ajuns să vedem rafturile magazinelor de la noi goale, chiar dacă Ministerul Agriculturii dă asigurări că avem producţie suficientă.

Cel mai mare risc în acest moment este să fim bombradaţi cu scumpiri. Motiv pentru care autorităţile au început deja controalele în magazine. Consiliul Concurenţei spune că încearcă să împiedice o creştere artificială de preţuri. Dar cifrele de la INS confirmă, negru pe alb, situaţia: producem, într-adevăr, cu 20% mai mult decât necesarul de consum, dar anul acesta am atins şi un record de export.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰