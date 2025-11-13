Jumătate din producţia de ouă nu mai poate fi vândută în magazine, pentru că fermele nu respectă criteriile de bunăstare pentru găini. Aceasta era şi cea mai ieftină marfă din categoria ei. Fermierii vând în străinătate ouăle interzise în România, dar şi mare parte din producţia de calitate. La mijloc sunt clienţii care vor găsi la raft preţuri mari şi o ofertă săracă.

Fermierii au exportat în primele şapte luni ale anului peste 600 de milioane de ouă, adică 40% din producţie. Franţa, Belgia, Olanda, Germania şi Italia au fost marile pieţe de desfacere. Gripa aviară face ragavii acolo.

Criză de ouă în Vestul Europei, profit pentru fermierii români

"S-a creat o criza de oua pe piata europeana de vest. Producatorii romani au gasit oportunitatea de a exporta in zona aia.", a spus Feliciu Paraschiv de la Asociaţia Naţională a Comercianţilor Mici şi Mijlocii.

Articolul continuă după reclamă

"Preţul ofertat de piaţa externă în ultimele cinci luni este mult mai avantajos pentru fermieri decât cel ofertat de comerţul intern. Când diferenţa ajunge la 25% automat micii fermieri acceptă ofertele externe.", a adăugat Florin Panfile, liderul pieţei ouălor.

Directorii micilor magazine spun că încep să aibă probleme cu stocurile.

Rafturile din România, mai goale: ouă mai puține și mai scumpe în magazine

"Ouă COD 1 care provin de la găini crescute la curte, în aer liber; ouă COD 2 care provin de la găini crescute la sol, liber, în volieră şi ouă ecologice sau bio. Sunt cele pe care le-am găsit astăzi pe rafturi, în marile lanţuri de magazine şi asta pentru că din 2025 nu se mai comercializează şi produsele care au acel COD 3, adică provin de la găini crescute în baterii." a transmis Greta Neagu, reporter Observator.

"Aproape jumătate din producţia noastră din ferme este, în momentul de faţă, cod 3. Prin urmare, nemaiavând piaţă internă au trebuit să se orienteze la export.", a adăugat Florin Panfile, liderul pieţei ouălor.

"Am comandat, n-am primit, săptămâna trecută am stat fără, doar am avut la bucată, atât, cutii, nicio bucată. Acum, de 2 zile am primit, dar nu tot ce am cerut.", a spus Amer Khaddaj, director magazin.

"Nu are cum să fie în România criză de ouă pentru că noi, în momentul de faţă, după investiţiile pe care le-am făcut în ultimii doi ani avem un grad de autosuficienţă de 120%.", a adăugat Florin Barbu, Ministrul Agriculturii.

"Din când în când vor apărea momente, mai ales în weekend, când rafturile de ouă se vor goli.

Ouăle vor fi şi mai puţine, şi mai scumpe.", a spus Horia Cardoş, producător.

În România cresc 35 de milioane de găini în ferme şi gospodării. Ele produc anual peste cinci miliarde şi jumătate de ouă.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Plătiţi în rate poliţele RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰