Halloweenul a adus dovlecii în prim-plan, dar pentru fermierii din Dâmboviţa sărbătoarea... nu s-a transformat în câştig. Comenzile sunt puţine, iar producţia riscă să rămână nevândută. Îi vând cu un leu kilogramul, şi nici măcar acest preţ nu-i mai convinge pe clienţi. Unii au investit mii de euro din propriul buzunar, alţii au accesat fonduri şi au obţinut recolte record. Dincolo de dificultăţile comerciale, producătorii se lovesc şi de lipsa unei evidenţe clare la nivelul autorităţilor. Nici măcar valoarea totală a investiţiilor făcute în culturile de dovleci nu este cunoscută.

În comuna Lunguleţu, pe marginea drumului găsim mulţi de dovleci, de toate felurile. Decorativi, dar şi pentru mâncat. Fermierii i-au pus în faţa caselor şi aşteaptă clienţii.

Florin Iancu cultivă dovleci de mai bine de 20 de ani. A mărit suprafaţa cultivată la trei hectare şi a obţinut, în acest an, câteva zeci de tone de dovleci.

”Per total, în jur de 5 mii de euro, toată investiţia. Reuşiţi să vă scoateţi investiţia în acest an? Sperăm. Plăcintarul şi de copt 1 leu kg la engross. Aşa, dacă e să ia un dovleac, doi, la 2 lei”, spune Florin Iancu, producător legume.

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Socoteala e simplă. La un leu kilogramul, ca să îşi scoată doar banii investiţi, Florin Iancu trebuie să vândă peste 26 de tone de dovleci. Clienţii însă nu prea se înghesuie să cumpere.

Florin Iancu, producător legume​: Dovlecii sunt rămaşi pe câmp.

Reporter: Şi e posibil să nu-i mai recoltaţi?

Florin Iancu, producător legume​:Sunt nişte costuri acum să-i recoltăm, să-i aducem acasă.

Reporter: Anul trecut aţi reuşit să vindeţi toată marfa?

Florin Iancu, producător legume​:Nu!

Reporter: Şi ce aţi făcut cu dovlecii rămaşi?

Florin Iancu, producător legume​:Am băgat freza în ei, i-am tocat. În jur la 10-15 tone.

Doar în comuna Lungulețu, fermierii au semnat în ultimii zece ani aproape 450 de contracte de finanțare cu fonduri europene, în valoare de aproape 19 milioane de euro, arată datele obținute de Observator de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. AFIR nu știe însă câți dintre acești bani au mers către culturile de dovleac, pentru că nu le monitorizează separat. Practic, statul nu ştie ce cultivăm şi în ce cantităţi.

”A primit ajutoare, a făcut cu fondurile astea europene. Pierzi, câştigi, negustor te numeşti. Asta e. Dăm la porci, eventual o tocăm şi o facem îngrăşământ natural”, spune Marina Nicolae, producătoare.

Fermierii care primesc fonduri europene sunt obligați să mențină, până la cinci ani, toate condițiile pe baza cărora au primit banii, altfel trebuie să îi returneze. Aşa s-ar explica de ce unii fermieri continuă să cultive, deşi nu îşi vând toată marfa.

Mai grav e că oamenii nu vor să se asocieze, ca să poată ajunge pe rafturile magazinelor, unde dovleacul de plăcintă se vinde la un preţ dublu - 2,5 lei kilogramul.

Întrebaţi, reprezentanţii Ministerului Agriculturii nu au dorit să comenteze situaţia din Lunguleţu. Românii consumă anual în jur de 20 de mii de tone de dovleac, sub un kilogram pe cap de locuitor însă în special toamna, când e sezonul lor.