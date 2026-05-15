BNR menține neschimbate dobânzile și anunţă când va scădea substanţial inflaţia

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit vineri în şedinţă, a decis menţinerea dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an, informează banca centrală într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, membrii Consiliului au decis şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,5% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an, precum şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

"Pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât în şedinţa de astăzi, 15 mai 2026, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. Totodată, s-a decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an. De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit", se arată în comunicatul BNR.

Dobânda a rămas la 6,5% din august 2024.

BNR atrage atenția și asupra evoluției inflației, care "și-a întrerupt în martie 2026 traiectoria descendentă". Rata anuală a inflației a urcat la 9,87%, de la 9,31% în februarie, în principal din cauza scumpirii combustibililor pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. În aprilie 2026, inflația a accelerat și mai mult, ajungând la 10,71%, pe fondul creșterii prețurilor la gaze naturale, combustibili și al majorării chiriilor pentru locuințele de stat, se arată în comunicatul BNR.

Totodată, inflația de bază CORE2 ajustat a continuat să scadă lent, până la 8,2% în martie, pe fondul temperării consumului și al unor efecte dezinflaționiste.

