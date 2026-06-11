Băutura ieftină a verii, făcută după rețeta bunicilor, revine în paharele românilor

În loc de sucurile pline de acid și coloranți din comerț, tot mai mulți români aleg băuturile naturale, făcute în casă. Vara aceasta, vedeta sezonului este trandafirata, o licoare parfumată care ne aduce aminte de gustul copilăriei. Cu doar câteva petale de tradafiri culese din grădină, zahăr, lămâie și multă gheață, gospodinele pregătesc licoarea naturală, iar gustul este plin de savoare.

În zilele toride de vară, rețetele bunicilor se reîntorc în forţă. Una dintre ele este tradafirata, o băutură răcoroasă şi parfumată pe care Gabriela o prepară din petalele de tradafiri, proaspăt culese din grădină. Pregătirea ei necesită doar câteva ingrediente simple și multă răbdare, iar rezultatul este unul delicios.

"O jumătate de pliculeţ de zahăr, presărăm peste ei, îi strângem puţin în mână, îi frecăm aşa un pic cu mâna şi îi punem în borcan acum. Înainte, oamenii nu aveau posibilitatea să cumpere atâtea sucuri, făceau siropul de trandafiri, făceau dulceaţa de trandafiri, făceau trandafirată".

Pentru un plus de prospețime, rețeta clasică poate fi reinventată rapid. "Poţi să pui lămâia uite aşa în ea sau pui petalele de mentă". În trecut, trandafirata era o alternativă la sucurile din comerţ, iar pentru mulţi reprezintă gustul copilăriei, pe vremea când fabrica de suc era chiar în curtea casei.

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Băutura este extrem de apreciată. În alte zone din ţară din petalele de tradafiri se prepară un lichior fin și aromat, cunoscut în tradiția populară tot sub denumirea de trandafirată.