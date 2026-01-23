Biletele STB ar urma să se scumpească. Primarul Ciucu: A ajuns cuţitul la os la PMB

Primăria Municipiului București se confruntă cu o criză financiară severă, având în prezent doar aproximativ 5 milioane de lei disponibili în buget, a anunțat joi seară primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Edilul avertizează că situația este "jenantă" și că administrația locală a ajuns într-un punct-limită, fiind nevoită să ia măsuri nepopulare, inclusiv majorarea prețului biletelor STB.

"Bucureştiul nu îşi face singur finanţele, noi nu avem această flexibilitate, această competenţă minimă. Suntem dependenţi de Guvern. Am primit 317 milioane. După ce am făcut toate plăţile şi am plătit parţial subvenţia, că n-am putut să o plătim nici măcar pe toată, în ceea ce priveşte STB şi termoficarea, Termonegetica, în momentul de faţă, ţineţi-vă bine, mai avem undeva în jur de 5 milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei", a declarat, joi seară, la Euronews România, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Scumpiri la STB

Acesta afirmă că sumele sunt comparabile cu ale românilor bogaţi: "Sunt mulţi români, unii bogaţi, poate şi politicieni, care au mai mulţi bani în conturi decât are Primăria Capitalei. Este absolut jenant". Pentru a face faţă acestei situaţii, primarul general anunţă că "vor fi şi măsuri nepopulare, pentru că efectiv a ajuns cuţitul la os".

"Este foarte probabil (...) şi este şi necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situaţia de a face multe reforme structurale. Unele grele. Comasări, restructurări, închideri de companii, de administraţii, de instituţii publice", a explicat primarul general al Capitalei.

Se vor închide instituții publice

Acesta a precizat că, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General de săptămâna viitoare se vor afla proiecte de hotărâre pentru închiderea unor instituţii. "O mică parte, o primă serie de instituţi publice vor fi închise. Este vorba de câteva instituţiei care nu îşi mai au niciun fel de raţiune de a exista, dar care cheltuie bani pe chirii, pe maşini", a explicat Ciprian Ciucu.

În 13 ianuarie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţa, după ce a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei până la votarea bugetului PMB, cel mai probabil în luna martie, că PMB nu are bani nici să treacă strada.

El afirma că la Legea Bugetului din acest an este imperios ca Primăria Municipiului Bucureşti să primească 70% din Bugetul oraşului. Ciucu anunţă că va propune tuturor partidelor din Consiliul General şi din Parlament un pact, astfel încât Primăria Capitalei să fie funcţională.

