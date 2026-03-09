Primăria Capitalei a început verificările în Centrul Bucureștiului pentru terasele ridicate ilegal pe domeniul public. Autoritățile au semnat deja 15 dispoziții de desființare, iar primarul Ciprian Ciucu anunță că reprezentanții industriei HoReCa vor fi invitați la discuții pentru a găsi soluții care să permită funcționarea teraselor în legalitate, fără a afecta aspectul orașului și spațiul destinat pietonilor.

Terasele ilegale din Centrul Bucureștiului, în vizorul Primăriei. Ciucu a emis zeci de ordine de desființare - Ciprian Ciucu via social media

"Verificăm toate construcţiile ilegale ridicate pe domeniul public în Centrul Capitalei! În special, cele aflate în aria protejată. Colegii de la Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti au demarat controlul, au venit cu propunerile, astfel că primarul general Ciprian Ciucu a semnat deja 15 dispoziţii de desfiinţare", este mesajul postat de Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei.

Primăria Capitalei verifică terasele ridicate ilegal în Centrul Bucureștiului

În opinia primarului Ciprian Ciucu, aceste construcţii "afectează vizual oraşul, blochează trotuarele şi creează un sentiment de dezordine şi devălmăşie".

"Am dispus Poliţiei Locale să verifice toate construcţiile ilegale apărute pe domeniul public în zona Centrală, cu precădere pe cele din aria protejată. Acestea afectează vizual oraşul nostru, blochează trotuarele şi creează un sentiment de dezordine şi devălmăşie. În acelaşi timp, sâmbăta aceasta, am analizat care sunt cauzele pentru care autorizaţiile pentru ocuparea domeniului public pentru terase şi restaurante se emit cu greutate", afirmă edilul.

El anunţă că municipalitatea ia în considerare debirocratizarea şi uşurarea procesului de autorizare, prin amendarea regulamentului existent ţi explică şi de ce, în general, avizul de la Direcţia de Urbanism nu se primeşte.

De ce sunt respinse multe cereri pentru terase

Conform lui Ciucu, dosarele depuse au următoarele vicii:

propun prea multe mese şi nu lasă suficient loc liber pentru trecători;

nu pun mesele doar în faţa restaurantului lor pentru că "la vecin oricum nu e nimic";

nu propun doar piese de mobilier urban;

"confundă" umbrelele cu copertine mobile fixate de faţade - iar pentru acelea e nevoie de autorizaţie, nu de aviz;

"confundă" copertinele mobile fixate pe faţadă cu pergolele cu panouri mobile;

consideră că sintagma "fixate de faţadă" nu exclude existenţa unor stâlpi fixaţi de caldarâm şi ”dacă tot avem stâlpi, de ce să nu închidem lateralele că e curent”.

Primarul anunţă că va invita reprezentanţii industriei HORECA la discuţii pentru a găsi cele mai bune soluţii împreună, "astfel încât nici oraşul să nu arate ca o sorcovă, iar operatorii de terase şi restaurante să-şi poată desfăşura cu uşurinţă şi în legalitate activitatea".

