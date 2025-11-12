Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis în sedinţa de miercuri, 12 noiembrie 2025, că menține dobânda de politică monetară și avertizează că efectele scumpirilor la energie și taxe se vor resimți şi în 2026.

BNR avertizează că inflația va rămâne ridicată în următoarele cel puțin trei trimestre - Sursa: Inquam Photos

BNR avertizează că inflația va rămâne ridicată în cel puțin următoarele trei trimestre, la niveluri mai mari față de cât prognozase anterior.

Dobânda se menţine la 6,5% pe an

Rata dobânzii de politică monetară rămâne la 6,5% pe an. Dobânda pentru facilitatea de creditare (Lombard) rămâne la 7,5%, iar cea pentru depozite, la 5,5%.

Articolul continuă după reclamă

Totodată se mențin nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Scumpirea gazelor naturale a dus la creşterea constantă a preţurilor la energie

După o creștere marginală în septembrie, rata anuală a inflației s-a redus ușor în octombrie, la 9,76%, de la 9,88% în luna precedentă. Scăderea s-a datorat ieftinirii combustibililor și produselor volatile (fructe și legume), însă prețurile la energie au continuat să crească, pe fondul scumpirii gazelor naturale.

Inflația de bază (CORE2 ajustat) s-a menținut la 8,1%, în timp ce inflația calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) - utilizat la nivelul UE - a crescut la 8,4%.

BNR explică evoluția prin efectele cumulate ale expirării plafonării prețurilor la energie și ale creșterii TVA și accizelor din august, măsuri care au alimentat presiuni inflaționiste pe termen scurt.

Economia a înregistrat un avans de 1,2% în trimestrul al doilea din 2025, după o perioadă de stagnare. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% față de anul trecut, pe fondul consumului temperat și al scăderii investițiilor.

În a doua jumătate a anului, activitatea economică s-a menținut aproape constantă, cu mici semne de revigorare în construcții și exporturi. Deficitul comercial și cel de cont curent s-au redus ușor comparativ cu 2024, semnalând o ușoară îmbunătățire a balanței externe.

Inflația va rămâne ridicată în cel puțin următoarele trei trimestre

Numărul angajaților a scăzut ușor în lunile de vară, în timp ce rata șomajului s-a stabilizat la 6%. Salariul mediu brut continuă să crească, însă într-un ritm mai lent, semn că piața muncii începe să se tempereze.

Potrivit noului Raport asupra inflației, prețurile vor rămâne ridicate în următoarele trei trimestre, urmând să scadă vizibil în a doua jumătate a anului 2026, când efectele creșterii taxelor și ale scumpirilor la energie se vor estompa.

Banca Naţională a României avertizează că evoluția economiei rămâne vulnerabilă la factori externi: războiul din Ucraina, tensiunile comerciale globale și deciziile de politică monetară ale BCE și Fed, dar și la ritmul implementării reformelor fiscale și al absorbției fondurilor europene.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰