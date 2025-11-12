Antena Meniu Search
Rata anuală a inflaţiei, 9,8% în octombrie. Energia electrică s-a scumpit cu peste 72%

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.

12.11.2025

În septembrie, rata anuală a inflaţiei a fost 9,88%. "Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,50%. Rata inflaţiei de la începutul anului (octombrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,0%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 - octombrie 2024) a fost 6,6%", se arată în comunicatul de la Statistică.

BNR a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,55%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,4%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 - octombrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,2%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, arătând că există probabilitatea să depăşească 9%, de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

Energia electrică s-a scumpit cu peste 72%

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 – octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 – octombrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,2%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,57%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi cu 0,48% faţă de septembrie 2025. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 22,74%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi s-au ieftinit uşor faţă de septembrie 2025. Cacao şi cafea s-au scumpit cu 20,77%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi cu 1,94% faţă de septembrie 2025.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96% în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024 şi cu 0,41% faţă de septembrie 2025. La această categorie cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 72,30%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi s-a ieftinit cu 0,27%, faţă de septembrie 2025. Categorie ”Energie electrică, gaze şi încălzire centrală” s-a scumpit cu 41,18%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi cu 1,36% faţă de septembrie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 10,52%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi cu 0,74%, faţă de septembrie 2025. Cel mai mult s-au scumpit transportul CFR, cu 18,59%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi serviciile de igienă şi cosmetică, cu 18,54%.

