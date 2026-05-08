Euro a mai scăzut puţin, dar rămâne peste nivelul de dinainte de criză. Cursul BNR din 8 mai

Euro a mai scăzut puţin faţă de ziua precedentă, ajungând vineri, 8 mai, la 5,2364, potrivit cursului oficial al Băncii Naţionale a României. Chiar şi aşa, rămâne peste nivelul de dinainte de criză.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, vineri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

1 Euro EUR 5,2364

1 Dolar american USD 4,4493

1 Dolar australian AUD 3,2183

1 Dolar canadian CAD 3,2603

1 Franc elveţian CHF 5,7194

1 Coroană cehă CZK 0,2154

1 Coroană daneză DKK 0,7007

1 Liră egipteană EGP 0,0844

1 Liră sterlină GBP 6,0575

100 Forinţi maghiari HUF 1,4731

100 Yeni japonezi JPY 2,8395

1 Leu moldovenesc MDL 0,2594

1 Coroană norvegiană NOK 0,4823

1 Zlot polonez PLN 1,2381

1 Rublă rusească RUB 0,0599

1 Coroană suedeză SEK 0,4828

1 Liră turcească TRY 0,0981

1 Rand sud-african ZAR 0,2708

1 Real brazilian BRL 0,9033

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6542

1 Rupie indiană INR 0,0471

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3030

1 Peso mexican MXN 0,2581

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6526

1 Dinar sârbesc RSD 0,0446

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1014

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2114

1 Baht thailandez THB 0,1381

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5683

1 Shekel israelian ILS 1,5306

100 Rupii indoneziene IDR 0,0256

1 Peso filipinez PHP 0,0734

100 Coroane islandeze ISK 3,6414

1 Ringgi malaysian MYR 1,1347

1 Dolar singaporez SGD 3,5095

1 Gram de aur XAU 673,5117

1 DST XDR 6,1206

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

