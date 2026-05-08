Euro a mai scăzut puţin, dar rămâne peste nivelul de dinainte de criză. Cursul BNR din 8 mai

Euro a mai scăzut puţin faţă de ziua precedentă, ajungând vineri, 8 mai, la 5,2364, potrivit cursului oficial al Băncii Naţionale a României. Chiar şi aşa, rămâne peste nivelul de dinainte de criză. 

de Redactia Observator

la 08.05.2026 , 13:23
Euro a mai scăzut puţin, dar rămâne peste nivelul de dinainte de criză. Cursul BNR din 8 mai Monede euro stivuite - Profimedia
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, vineri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

  • 1 Euro EUR 5,2364
  • 1 Dolar american USD 4,4493
  • 1 Dolar australian AUD 3,2183
  • 1 Dolar canadian CAD 3,2603
  • 1 Franc elveţian CHF 5,7194
  • 1 Coroană cehă CZK 0,2154
  • 1 Coroană daneză DKK 0,7007
  • 1 Liră egipteană EGP 0,0844
  • 1 Liră sterlină GBP 6,0575
  • 100 Forinţi maghiari HUF 1,4731
  • 100 Yeni japonezi JPY 2,8395
  • 1 Leu moldovenesc MDL 0,2594
  • 1 Coroană norvegiană NOK 0,4823
  • 1 Zlot polonez PLN 1,2381
  • 1 Rublă rusească RUB 0,0599
  • 1 Coroană suedeză SEK 0,4828
  • 1 Liră turcească TRY 0,0981
  • 1 Rand sud-african ZAR 0,2708
  • 1 Real brazilian BRL 0,9033
  • 1 Renminbi chinezesc CNY 0,6542
  • 1 Rupie indiană INR 0,0471
  • 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3030
  • 1 Peso mexican MXN 0,2581
  • 1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6526
  • 1 Dinar sârbesc RSD 0,0446
  • 1 Hryvna ucraineană UAH 0,1014
  • 1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2114
  • 1 Baht thailandez THB 0,1381
  • 1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5683
  • 1 Shekel israelian ILS 1,5306
  • 100 Rupii indoneziene IDR 0,0256
  • 1 Peso filipinez PHP 0,0734
  • 100 Coroane islandeze ISK 3,6414
  • 1 Ringgi malaysian MYR 1,1347
  • 1 Dolar singaporez SGD 3,5095
  • 1 Gram de aur XAU 673,5117
  • 1 DST XDR 6,1206

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cursul euro bnr
Înapoi la Homepage
Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Crimă șocantă în Bihor. O elevă a fost omorâtă la ferma unde făcea practică. Suspectul principal este căutat cu drona
Crimă șocantă în Bihor. O elevă a fost omorâtă la ferma unde făcea practică. Suspectul principal este căutat cu drona
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Ştiri economice » Euro a mai scăzut puţin, dar rămâne peste nivelul de dinainte de criză. Cursul BNR din 8 mai
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.