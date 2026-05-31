Polonia a semnat într-o singură zi 29 de contracte militare de 18,4 miliarde de euro prin programul SAFE

Polonia a semnat sâmbătă un număr record de 29 de contracte de apărare, în valoare totală de 18,4 miliarde de euro, în cadrul programului european SAFE, destinat consolidării capacităților militare ale statelor membre ale Uniunii Europene. Autoritățile de la Varșovia vor achiziționa vehicule de luptă, sisteme de sprijin pentru artilerie și alte echipamente militare moderne, într-un demers care reflectă accelerarea investițiilor în apărare pe fondul războiului din Ucraina și al preocupărilor privind securitatea flancului estic al NATO.

Anunțul a fost făcut de ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, care a descris momentul drept un "record mondial absolut" și o etapă crucială pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării, potrivit Mediafax.

Acordurile au fost încheiate cu mai mulți producători polonezi din industria de apărare și vizează furnizarea unor sisteme moderne de armament și echipamente militare, scrie TVP World.

Ce se numără printre achiziții

Printre cele mai importante achiziții se numără 146 de vehicule de luptă pentru infanterie Borsuk, vehicule de sprijin pentru obuzierele autopropulsate K9PL, precum și vehicule destinate transportului muniției, comunicațiilor și coordonării operațiunilor pentru sistemul de artilerie cu rachete Homar-K.

Compania Huta Stalowa Wola, parte a Grupului Polonez de Armament (PGZ), controlat de stat, va beneficia de cea mai mare parte a contractelor. De asemenea, producătorul Rosomak S.A. a semnat acorduri pentru livrarea a 48 de vehicule militare, inclusiv 30 de vehicule de evacuare medicală și 18 vehicule de comandă.

Contracte de apărare de 18,4 miliarde de euro prin SAFE

Contractele fac parte din programul SAFE al Uniunii Europene, un mecanism de finanțare care oferă statelor membre împrumuturi avantajoase pentru achiziționarea de echipamente militare produse pe continent.

Programul a fost creat pentru a sprijini dezvoltarea industriei europene de apărare și pentru a întări securitatea blocului comunitar pe fondul războiului din Ucraina și al preocupărilor privind amenințările venite din partea Rusiei.

Polonia este principalul beneficiar al acestui program, având acces la finanțări în valoare de 43,7 miliarde de euro. Autoritățile de la Varșovia au semnat acordul de împrumut la începutul lunii mai și au primit deja prima tranșă, în valoare de 6,6 miliarde de euro.

Polonia își consolidează poziția pe flancul estic al NATO

Guvernul polonez și-a accelerat semnificativ investițiile în apărare după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Situată pe flancul estic al NATO, Polonia a devenit una dintre țările europene care alocă cele mai mari resurse pentru modernizarea forțelor armate.

Premierul Donald Tusk a declarat anterior că obiectivul executivului este semnarea a aproximativ 40 de contracte de apărare, cu o valoare totală de aproape 100 de miliarde de zloți, până la finalul lunii mai.

Prin aceste investiții, Varșovia urmărește atât consolidarea securității naționale, cât și dezvoltarea industriei poloneze de apărare, într-un context geopolitic marcat de tensiuni și incertitudini la granițele estice ale Europei.

