Bucureștiul depășește Brașovul la prețurile apartamentelor. Cât costă metrul pătrat în Capitală

Piața imobiliară din România continuă să înregistreze creșteri de prețuri, iar Bucureștiul a urcat pe locul al doilea în clasamentul celor mai scumpe orașe din țară, depășind Brașovul. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, în septembrie 2026, prețurile solicitate pentru apartamente au crescut în majoritatea marilor centre urbane, cele mai importante majorări anuale fiind înregistrate în București și Timișoara.

Bucureștiul devansează Brașovul în topul preţurilor la apartamente. Cât ajunge un metru pătrat - Sursa: Profimedia

Conform datelor publicate de Imobiliare.ro, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România, cu un preț mediu solicitat de 3.316 euro/mp util. Bucureștiul ocupă locul al doilea, cu 2.312 euro/mp util, urmat îndeaproape de Brașov, unde prețul mediu a ajuns la 2.309 euro/mp util.

București și Timișoara, printre orașele cu cele mai mari scumpiri

În Capitală, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi și vechi a ajuns la 2.312 euro/mp util, comparativ cu 2.125 euro/mp util în septembrie 2025. Creșterea anuală este de aproape 9%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Articolul continuă după reclamă

O evoluție similară se observă în Timișoara, unde prețul mediu a crescut cu aproximativ 8%, de la 1.833 euro/mp util la 1.984 euro/mp util. Apartamentele noi au înregistrat o majorare anuală de circa 9%, ajungând la peste 2.200 euro/mp util, în timp ce locuințele din blocurile vechi au un preț mediu solicitat de aproximativ 1.940 euro/mp util.

Și în Ploiești, prețurile apartamentelor au crescut cu aproape 8% într-un an, deși orașul continuă să se numere printre piețele mai accesibile pentru cumpărători.

Sibiu, Iași și Constanța se apropie de pragul de 2.000 de euro/mp

În Sibiu, prețul mediu solicitat pentru apartamente a urcat cu 7% într-un an, de la 1.894 euro/mp util la 2.034 euro/mp util.

În Iași, prețul mediu a ajuns la aproximativ 2.000 euro/mp util, pe fondul unei evoluții similare a pieței rezidențiale locale.

La rândul său, Constanța a înregistrat o creștere anuală de aproximativ 6%. Dacă în septembrie 2025 prețul mediu solicitat era de 1.898 euro/mp util, în septembrie 2026 acesta a ajuns la circa 2.020 euro/mp util.

În pofida unui ritm de creștere mai temperat, de aproximativ 5% într-un an, Cluj-Napoca își păstrează poziția de cel mai scump oraș din România pentru cumpărătorii de apartamente. Prețul mediu solicitat a ajuns la 3.316 euro/mp util.

În Brașov, prețul mediu a atins 2.309 euro/mp util, cu aproximativ 5% peste nivelul din anul precedent. Diferențele dintre locuințele noi și cele vechi rămân semnificative, apartamentele din proiectele rezidențiale noi fiind listate la un preț mediu apropiat de 2.800 euro/mp util.

Craiova a ajuns la o medie de 2.142 euro/mp util, depășind orașe precum Iași, Constanța și Timișoara. În Oradea, prețul mediu solicitat a fost de 1.885 euro/mp util, orașul menținându-se printre variantele mai accesibile din vestul țării. Și în aceste patru orașe, creșterea anuală a fost de aproximativ 5%.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România

Potrivit lui Daniel Crainic, director de marketing al Imobiliare.ro, creșterile anuale ale prețurilor locuințelor se situează, în majoritatea orașelor analizate, sub rata inflației. Totuși, deprecierea leului în raport cu euro exercită o presiune suplimentară asupra cumpărătorilor, deoarece majoritatea prețurilor imobiliare sunt exprimate în moneda europeană.

Astfel, evoluția cursului valutar poate majora costul efectiv al achiziției în lei, inclusiv avansul necesar pentru cumpărarea unei locuințe. Accesibilitatea depinde, prin urmare, nu doar de prețurile solicitate și de veniturile cumpărătorilor, ci și de cursul de schimb și de costul finanțării.