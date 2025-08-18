Guvernul pregătește reforma companiilor de stat. Vor fi mai puţini şefi, iar salariile vor fi tăiate, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică.

La companiile cu un singur sistem de conducere, cum ar fi Poșta Română, supervizată de Consiliu de Administraţie, numărul membrilor va fi redus la cel mult trei, față de şapte câți permite legea în prezent. Iar la companiile cu dublu sistem de conducere, Directorat plus Consiliu de Supraveghere, cazul Hidroelectrica, vor fi plătite maximum cinci persoane, faţă de douăsprezece acum.

Proiectul de lege limitează salariile acestora la cel mult dublul mediei salariale din domeniul lor de activitate față de trei ori. Cei care refuză noile condiții vor fi revocați din funcţie fără compensaţii financiare. În următorul mandat, membrii conducerii vor fi selectați de firme specializate de recrutări, iar performanța va fi măsurată prin rezultate financiare ale companiilor.

Reforma vizează și Autoritatea de Supraveghere Financiară, cea de reglementare a pieţei energiei şi a comunicaţiilor. Salariile angajaţilor şi ale şefilor vor scădea cu 30%. Posturile neocupate vor fi şterse din organigrame şi vor urma şi concedieri între 10-30% din personal.

De exemplu, ASF are 500 de angajați. Președintele câștigă acum 61.000 lei pe lună, dar salariul lui va fi redus cu peste 18.000 de lei.

ANRE are peste 300 de angajați. Șeful instituţiei este plătit cu 75.000 lei şi va pierde peste 22.000 de lei.

Lucia Cujbă Like Am tocit la matematică într-un mare stil. Calcule, ecuații și formule – toate îmi displăceau profund. Evitam cifrele. Preferam să plutesc printre idei și să caut cuvinte. Multe, încărcate de sens. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰