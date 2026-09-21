Casa mult visată costă tot mai mult. În ultimii șase ani, creditul ipotecar a crescut cu aproape 50%. Principalul motiv este desigur este scumpirea locuințelor, care îi obligă pe cumpărători să împrumute tot mai mult ca să-și permită aceeași casă.

În 2019, românii luau, în medie, 228.000 de lei de la bancă pentru o locuință. Anul trecut, suma a ajuns la 339.000 de lei, potrivit datelor BNR. O creştere de aproape 50 la sută.

"Era vorba de 31.500 de euro. Am făcut un pic mai mult efort, am plătit din timp mai multe rate, şi am scăpat de el că nu se mai poate în ziua de astăzi cu credit ipotecar", spune un bărbat.

Ca rata să nu devină o povară prea grea ar trebui să rămână sub 20% din venit. Ar fi nevoie de un salariu de peste 10.000 de lei net pe lună. Un credit de 339.000 de lei, luat pe 30 de ani, cu o dobândă de 6%, înseamnă o rată de aproximativ 2.030 de lei pe lună. La final, pentru banii împrumutați, ajungem să dăm băncii peste 730.000 de lei.

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"Trebuie să ştim că dobânzile azi sunt dobânzi mixte. Fixe în primii ani, ulterior variabile. Şi atunci trebui să luăm în calcul şi ce rată vom avea cu dobândă variabilă şi dacă ne vom putea permite", spune Andreea Sztarna, broker credite.

Sumele imprumutate diferă mult în funcție de oraș

Capitala trage media în sus. Explicația vine, în mare parte, din piața imobiliară.

"În Bucureşti vorbim de un credit mediu de 460.000 lei, iar la nivelul ţării, creditul mediu e 400.000 lei. Preţul imobilului a crescut destul de mult în ultimii ani, vorbim acum de preţuri aproape duble faţă de 2019", spune Andreea Sztarna, broker credite.

"Dacă vorbim despre o medie generală pe țară, prețurile au crescut cu aproximativ 70%. Criteriile ar putea fi, în primul rând, scumpirea materialelor de construcție, a forței de muncă, prețurile terenurilor au crescut foarte tare", spune Luiza Radu, vicepresedinte APAIR.

Scumpirile nu sunt la fel peste tot.

"Dacă vorbim strict de București, prețurile au crescut mai mult la apartamentele vechi decât la cele noi. Dar, în schimb, la Timișoara, de exemplu, proprietățile noi au crescut cu aproximativ 20%, raportat la cele vechi, unde se sesizăm o creștere de aproximativ 8%", spune Luiza Radu, vicepresedinte APAIR.

Anul acesta, peste 57% dintre locuințele vândute în România au fost cumpărate prin credit ipotecar.