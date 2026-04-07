A venit şi "marea" ieftinire aşteptată de şoferi. Preţul motorinei a scăzut astăzi cu 36 de bani, după ce Guvernul a tăiat din acciză. Dar calculele Observator arată că, după cele două măsuri ale Executivului, șoferii au rămas, în final, cu economii modeste: mai exact 20 de bani pe litru la motorină și 23 de bani la litrul de benzină. Iar asta în condițiile în care, de la începutul războiului, carburanții s-au scumpit cu nu mai puţin de doi lei pe litru.

Cea mai aşteptată măsură de până acum, reducerea accizei, a adus o tăiere de 36 de bani la pompă. Motorina a coborât pentru prima dată în ultimele săptămâni sub 10 lei, la unele staţii. La alte staţii, scăderea a fost mai mică, anulată de scumpiri. O benzinărie a aplicat o reducere de doar 23 de bani pe litru la motorină.

Momentan, statul nu mai are în plan să inervină pe piaţa carburanţilor prin alte măsuri

Pe 30 martie, înainte ca Guvernul sa intervină pe piaţă, motorina avea un preţ mediu de 10,35 lei, iar benzina 9,4 lei. Pe 1 aprilie am avut o mică ieftinire, odată cu plafonarea adaosului comercial. Apoi preţurile au crescut din nou. Concluzia? Din cele două măsuri ale Executivului, șoferii au "câştigat" doar 20 de bani pe litru la motorină și 23 de bani la litrul de benzină. "Reduc din presiune, însă nu pot compensa întreaga forţă a mişcării. Am avut creşteri de zeci de procente ale barilului, aproape dublu faţă de acum un an. Ceea ce înseamnă o presiune majoră pe cotaţii", a declarat Claudiu Cazacu, consultant de strategie.

"Ne bucurăm că a scăzut preţul înainte de Paşte! Numai că asta nu ajută la regularizarea consumului şi ne amplificăm riscul de penurie. Mai ales că a fost bombardat şi portul de la Marea Neagră prin care se importa petrol prelucrat la Petromidia, riscul există", a declarat Gabriel Biriş, specialist în fiscalitate. Preşedintele dă asigurări că nu există riscul raţionalizării. "Am discutat de procurare, de posibilitatea ca la un moment dat să existe o lipsă de combustibil pe piață. Nu suntem acolo, România este într-o poziție ceva mai bună decât alte țări europene pentru care o parte din producție e internă, pentru care o parte din rafinare e pe teritoriul ei, deci lanțurile sunt mai scurte", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Momentan, statul nu mai are în plan să inervină pe piaţa carburanţilor prin alte măsuri.

