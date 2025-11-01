Dacă nu poţi câştiga un milion de lei când lucrezi, poţi strânge suma până la pensie. Deşi cifra pare greu de atins, ea poate fi obţinută chiar şi cu venituri modeste. Fie prin Pilonul 2, fie prin Pilonul 3 de pensii private, un salariu minim poate aduce sume considerabile la bătrânețe. Totul depinde, însă, de momentul în care începi şi de cât eşti dispus să pui deoparte.

Dacă începi să contribui la Pilonul 2 de la 20 de ani, poți ajunge la un milion de lei, chiar și cu salariul minim pe economie - suma lunară virată în contul pilonului 2 de pensie este 192 de lei. În cazul Pilonului 3, o contribuție lunară între 370 și 710 lei, menținută constant până la pensionare, poate aduce același rezultat.

"Cu cât începem să economisim mai devreme cu atât avem șanse să strângem o sumă de bani mai mare. Cu o întârziere de 5 ani de zile, valoarea finală a contului nostru va fi mai mică cu 15%", a explicat George Moţ, expert pensii private.

"Aproape 10.000 euro în 10 ani. E o metodă de a economisi. Te face să te gândeşti și la altfel de investiții: bonduri, Tezaur, Fidelis", a spus o persoană.

Cinci ani de amânare pot face diferența de zeci de mii de lei

Cu cât amâni decizia, cu atât efortul financiar crește.

Pentru cei care pornesc la 40 de ani, sumele aproape se triplează.

"E foarte important ca primul tău salariu, primul tău venit să fie deja racordat la un astfel de sistem de economisire cu acumulare pentru că astfel cheltuielile tale lunare încep cu plata pe care o faci pentru pensia ta viitoare", a declarat Cristi Păun, analist economic.

Randamentele fondurilor private, în medie de 8%

Randamentele fondurilor de pensii private sunt, în medie, de 8%.

"Ele variază de la un fond de pensii la altul şi de aceea şi valoarea contului de pensie variază semnificativ. Diferențele pot ajunge și la 70-80% de la un fond la altul. Înainte de a ne bucura că vom fi toți milionari, trebuie să ţinem cont că şi inflaţia mănâncă din puterea de cumpărare a acestui milion", a precizat George Moţ.

Pentru cei care sunt descurajaţi de noile modificări la legea pensiilor private şi nu mai vor să-şi deschidă cont de Pilon trei, există alternative prin care să îşi înmulţească banii: depozitele bancare, titlurile de stat sau chiar asigurările de viaţă cu acumulare.

