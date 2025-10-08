Merită să rambursezi parţial un credit când inflația e mare? La prima vedere, e logic să nu te grăbești având în vedere că scade valoarea banilor în timp, deci rata pe care o plătești astăzi pare mai ușor de suportat. Totuși, acest raționament este greşit, cred specialiştii care spun că o plată anticipată poate duce la economii substanţiale.

Rambursarea parţială este mai eficientă în primii 6 ani de la contractarea creditului imobiliar.

La un credit de 400 de mii de lei, luat pe o perioadă de 30 de ani şi la care avem o dobândă fixă de 5%, dacă în a doua lună de plată, pe lângă rată rambursăm anticipat o mie de lei, salvăm o dobândă de 3.350 de lei pe care am fi plătit-o pe parcursul derulării creditului. Iată şi un alt exemplu:

"Rata e de aproape trei mii de lei pe lună. Din care doar 1.000 de lei e principalul. Am decis să fac rambursări anticipare lunar. Economia lunară e de aproape două mii de lei. Creditul meu se întinde pe 20 de ani şi plătind anticipat, se va reduce, în timp, la 10 ani", spune Mihaela Tudor, client bancă.

Rambursarea poate fi făcută în orice moment, însă experţii bancari ne recomandă o anumită zi din lună.

"Să mergem a doua zi după ce am achitat rata să cerem rambursare anticipată. Banca nu te poate restricţiona să nu faci rambursări. Trebuie să bifăm pe cererea de rambursare scăderea perioadei şi nu scăderea ratei. Astfel beneficiem de o dobândă mult mai mică, dacă ne raportăm la o întreagă perioadă de 30 de ani", spune Camelia Grădinariu, avocat specializat în drept bancar.

Putem alege şi un mix între scăderea perioadei şi a ratei, însă câştigul nu e prea mare.

"Cel mai bine e să facem rambursare anticipată la începutul creditului. Atunci plăteşti cea mai mare dobândă. Dobânda scade progresiv, pe parcursul parcurgerii creditului", spune Dragoş Popescu, broker de credite.

"Putem să facem rambursare anticipată de pe telefonul mobil, dacă avem aplicaţia băncii. Sunt şi bănci unde trebuie să mergi personal şi să completezi o cerere", spune Camelia Grădinariu, avocat specializat în drept bancar.

Şi ar mai trebui să fim atenţi la comisionul plătit

În funcţie de bancă şi de dobânda pe care o avem, aceasta poate fi 0, 0,5% sau 1%.

Ratele însă nu par să scadă prea curând. Banca Naţională a României a decis să păstreze dobânda-chie la 6,50%. E cea care influenţează ceilalţi indici de care depind ratele, ROBOR şi IRCC.

"Suntem deja într-o uşoară recesiune iar o creştere suplimentară, cum ar fi trebuit având în vedere inflaţia ridicată, ar duce economia şi mai jos, ar accentua recesiunea", spune Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA România.

Am putea râmâne la această valoare până în mai 2026. Abia de atunci ar putea începe un ciclu de relaxare treptată.

