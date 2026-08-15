David Popovici scrie istorie în natație și ne face încă o dată mândri. Înotătorul român a devenit singurul sportiv care deține, în același timp, trei titluri europene consecutive la probele de 100 și 200 de metri. Aseară, nu le-a lăsat adversarilor nicio clipă senzația că victoria îi scapă printre degete. A condus cursa de la cap la coadă, a înotat 1 minut, 44 de secunde și 15 sutimi și a mai adăugat o medalie de aur în palmares.

"David Popovici, David Popovici! Trei medalii de aur la 200, un record uluitor"

David Popovici nu încetează să ne uluiască. Un minut, 44 de secunde și 15 sutimi. Rechinul, așa cum este poreclit de întreaga lume, a fost mai rapid decât lituanianul Tomas Navikonis. Și a ajuns legendar.

"Sunt foarte bucuros că mi-am apărat această dublă de 100, 200 de metri liber și am reușit să o fac pentru al treilea an la rând. [...] Sunt foarte mândru de asta, foarte fericit" spune David Popovici.

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David Popovici intră in istorie cu o performanţă unică

Și are de ce să fie mândru: este primul înotător care câștigă proba-regină a natației, dar și pe cea de 200 de metri liber în trei ediții la rând ale competiției continentale.

"David Popovici, primul din istorie cu asemenea performanță"

Povestea triplei perfecte a lui David Popovici

Povestea triplei perfecte a început pe când David era un puști de 17 ani și urca, la Roma, pe cele mai înalte trepte ale podiumului european. La proba de 100 de metri liber, apoi, a urmat victoria la cea de 200.

Doi ani mai târziu, la Belgrad, arăta din nou că înoată pentru excelență - aur la 100, aur și la 200.

Iar acum, în 2026, a arătat tuturor cine este David Popovici încă de miercuri.

"Înot pur și simplu de dragul excelenței, din această dorință cu care poate m-am născut sau cu care am crescut de a performa, de a fi cel mai bun" a mai spus David Popovici.

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După victorie, Popovici a lăsat pe rețelele sociale un mesaj în limba franceză - aici este România. La nici 22 de ani, sportivul, triplu campion european și campion olimpic, are 15 medalii în palmares, dintre care 12 de aur.