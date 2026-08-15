La malul mării, spectacolul a început înainte să se facă lumină. Zeci de oameni, de toate vârstele, s-au trezit cu noaptea-n cap şi au venit pe plajă pentru un răsărit altfel. Vocile Corului Madrigal au însoţit primele raze ale zilei, într-un concert devenit deja tradiţie de Sfânta Maria.

În liniştea dimineţii, marea şi muzica s-au întâlnit într-un decor spectaculos. Oamenii au stat pe plajă şi au privit cum cerul se luminează, în timp ce vocile corului Madrigal au dat startul sărbătorii.

Pentru unii, emoția a fost atât de puternică încât au rămas câteva clipe fără cuvinte. Pentru alții, bucuria s-a văzut în zâmbete și în priviri.

"Merită tot efortul să te scoli dimineaţă şi să vezi acst spectacol minunat."

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"Spectaculos, divin, a fost ceva neasteptat dar ma bucur ca a meritat experienţa aceasta", au spus oamenii.

Pentru toţi, efortul a meritat. O familie a venit tocmai de la Iași. Bunica și nepoata au vrut să vadă împreună concertul de la răsărit.

"Foarte frumos, foarte bucuroasă sunt că am venit cu nepoata mea de la Iaşi. Da, cu mare amintire rămân."

"La răsărit este pentru prima dată, de anul trecut îmi doresc. Foarte frumos", au mai afirmat oamenii.

Pentru artiştii din corul Madrigal, concertul de la Constanța este deja o tradiție pe care fiecare o simte in felul lui.

"Aici la Constanţa, unde ne simţim ca acasă, iubim să sărbătorim Ziua Marinei şi să începem acestă sărbătoare cu bucuria pe care am simţit-o în dimineaţa aceasta", a spus Emil Pantelimon, manager Cor Madrigal.

"În fiecare an este un moment magnific, este ceva de neratat, un moment spiritual d eo rar frumuse'e. Este ceva ce nu trebuie ratat", a declarat Erwin Șimșensohn, organizator.