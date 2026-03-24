Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii

Părinţii care aşteaptă alocaţiile lunare pentru copii pot să-şi verifice conturile încă de pe 8 aprilie, conform calendarului oficial de plăţi. Totuși, apropierea Paștelui ar putea influența momentul în care intră banii pe card.

Când intră alocațiile pe card în aprilie 2026

În mod obișnuit, alocațiile de stat pentru copii sunt virate în conturile bancare în data de 8 a fiecărei luni. Pentru aprilie 2026, cel mai probabil, banii vor intra pe card în jurul datei de 8 aprilie, dacă nu apar modificări în programul de plăți.

Pot apărea modificări înainte de Paște

În 2026, Paștele ortodox se sărbătorește pe 12 aprilie, foarte aproape de data obișnuită de plată.

În astfel de situații, autoritățile pot decide:

plata în avans, cu câteva zile mai devreme

sau menținerea datei, dacă programul permite

În lunile anterioare din 2026, plățile au fost deja devansate atunci când data obișnuită a căzut în zile nelucrătoare, ceea ce arată că astfel de ajustări sunt posibile.

Pentru familiile care primesc alocaţia prin mandat poștal, alocaţia va începe să fie distribuită după ce viramentul pe carduri este finalizat, astfel încât toţi beneficiarii din ţară să primească alocaţia în decurs de câteva zile.

Care este valoarea alocaţiilor pentru copii

În principiu, pentru copiii până în doi ani se plătesc câte 719 lei pe lună, iar pentru copiii de peste doi ani se plătesc câte 292 lei pe lună. Alocaţiile se plătesc copiilor care au până în 18 ani.

Există însă şi cazuri precum copiii cu dizabilităţi care primesc câte 719 lei pe lună până la vârsta de trei ani. De asemenea, există posibilitatea ca, în astfel de cazuri, ai unor copii cu handicap, achitarea unei alocaţii lunare de 719 lei să se facă şi după ce aceştia împlinesc trei ani.

Câţi copii există în România

Dacă ne gândim la copii ca fiind, practic, minorii care au până în 18 ani, atunci trebuie precizat că în România, la ora actuală, se estimează că avem în jur 3,8 milioane de copii.

În ultimii ani, cifra minorilor este într-o oarecare scădere, astfel că autorităţile caută, fără prea mult succes, diferite soluţii pentru a încuraja natalitatea.

Ce să ştii dacă nu vezi banii în cont

În mod normal, banii devin disponbili în cont în jurul orei 14:00 în ziua viramentului — dar ora exactă poate varia în funcţie de banca beneficiarului.

