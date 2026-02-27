Milioane de români din întreaga ţară aşteaptă cu nerăbdare să încaseze pensiile aferente lunii martie din 2026.

După una dintre cele mai dificile ierni din ultimii ani, care a venit, la pachet, cu majorări de taxe şi impozite plus fenomene meteo ce au dus la creşterea facturilor la încălzire, seniorii cu venituri mici abia aşteaptă să încaseze pensiile pe luna martie, pentru a-şi mai reveni din punct de vedere financiar.

Bucuria însă nu va fi una de lungă durată pentru că, după ce abia au scăpat de cheltuielile aferente iernii, pensionarii se pregătesc de cheltuielile pentru masa de Paşte, în condiţiile în care mai avem doar o lună şi un pic până la Sfintele Sărbători Pascale.

Când intră pensiile pe card în martie 2026

În mod normal, pensionarii care au decis să primească pensiile pe card ar urma să încaseze banii aferenţi lunii martie în ziua de joi, 12 martie 2026.

Pentru pensionarii care încă primesc pensiile prin intermediul Oficiilor Poştale, data de încasat banii variază în funcţie de mai mulţi factori. Totuşi, este de aşteptat ca pensionarii care îşi primesc banii prin intermediul Poştei Române să nu încaseze banii mai târziu de vineri, 13 martie 2026.

